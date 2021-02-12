Тарифы в Украине вырастут в два раза — Витренко

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Вечканова Елена
"Коммуналка" может вырасти вдвое. Фото: Слово і Діло
В ближайшее время украинцы могут возмутиться ростом тарифов еще больше, чем до начала "тарифного Майдана". Несмотря на заявления правительства о том, что до окончания отопительного сезона стоимость газа и горячей воды не изменятся, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко прогнозирует увеличение "коммуналки" в два раза. Слова политика цитирует Telegram-канал "Украина в шоке".
Как пояснил Витренко, такой шаг правительству придется сделать, чтобы достичь "полных" тарифов и цен на коммунальные услуги.
Каким же образом изменится ценовая политика в квитанциях украинских потребителей? По прогнозам Юрия Витренко, тарифы на отопление и электроэнергию следует повысить вдвое. Природный газ подорожает где-то в 1,5 раза (по сравнению с ныне установленной ценой 6,99 грн./куб.м).
Впрочем, как считают эксперты, меморандум с местными властями, подтверждающий договоренность о неизменности тарифов, не сильно спасет общую ситуацию. По мнению председателя комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олега Попенко, подобное точечное решение улучшит финансовую ситуацию исключительно жителей сельской местности, а также частного сектора.
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Наталья
сегодня, 10:41
Если бы мне дали хотя бы минимальную пенсию как в ЕС( приблизительно 369 евро как в Болгарии), это где-то более 10000 грн., то мне не страшно было бы и двойное повышение тарифов. А то цены на коммуналку как в Европе,а з.п. и пенсии как в Украине. А потом , содержать министров, депутатов с такими зарплатами, не жирно ли для бедной и воюющей страны?