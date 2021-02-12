Тарифы в Украине вырастут в два раза — Витренко

"Коммуналка" может вырасти вдвое. Фото: Слово і Діло

В ближайшее время украинцы могут возмутиться ростом тарифов еще больше, чем до начала "тарифного Майдана". Несмотря на заявления правительства о том, что до окончания отопительного сезона стоимость газа и горячей воды не изменятся, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко прогнозирует увеличение "коммуналки" в два раза. Слова политика цитирует Telegram-канал "Украина в шоке".

Как пояснил Витренко, такой шаг правительству придется сделать, чтобы достичь "полных" тарифов и цен на коммунальные услуги.

Каким же образом изменится ценовая политика в квитанциях украинских потребителей? По прогнозам Юрия Витренко, тарифы на отопление и электроэнергию следует повысить вдвое. Природный газ подорожает где-то в 1,5 раза (по сравнению с ныне установленной ценой 6,99 грн./куб.м).

"Потом еще будет вода, потом еще будет мусор, то есть все остальные тарифы потянутся за электроэнергией и газом. Условно говоря, все тарифы вырастут в два раза", — заявил политик.

При этом Витренко добавил, что реальные, "полные" тарифы для украинцев могут стать большой проблемой, учитывая, что даже нынешние цены на "коммуналку" не всем по карману.





Впрочем, как считают эксперты, меморандум с местными властями, подтверждающий договоренность о неизменности тарифов, не сильно спасет общую ситуацию. По мнению председателя комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олега Попенко, подобное точечное решение улучшит финансовую ситуацию исключительно жителей сельской местности, а также частного сектора.

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