Надолго ли «зависнут» тарифы в Украине: эксперты сделали прогноз

Правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но это – скорее отсрочка приговора, чем глобальное решение тарифной проблемы. "Комментарии" спросили экспертов, какие реально нужные шаги должен предпринять Кабмин, чтобы страну не охватили тарифные бунты и массовые неплатежи.

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"Весь газ украинской добычи должен продаваться на Украинской энергетической бирже (УЭБ), а не передаваться внутри НАКа"

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко считает, что меморандум не решает проблемы тарифов.

"Это — точечное решение, которое касается только жителей частного сектора и сельской местности. Они получат платежки за газ на 600-800 грн меньше. Жители же многоквартирных домов получат в феврале платежки больше на 1000 грн, — предупреждает эксперт. – Да и с самим меморандумом не всё понятно. Откуда деньги, какие дедлайны? Установлен срок НАК Нафтогазу до 1 сентября ввести "долгосрочные ценовые предложения" для обеспечения "устойчивого уровня" цен на газ для предприятий теплоснабжения. А где сейчас деньги брать? По-хорошему, для теплокоммунэнерго (ТКЭ) госбанки должны разработать программы кредитования, пока НАК будет разрабатывать свои программы. Но этого не делается. По факту увидим не выполненные капитальные ремонты сетей и оборудования на ТКЭ. Ведь отопительный сезон 21-22 гг начинается сейчас, а денег нет... Они потрачены на газ. Ведь для ТКЭ никто цену не снижал, а сегодня НАК и вовсе поднял для них цену газа ПСО (спецобязательства) на 20%".

Реальными шагами Кабмина, которые улучшили бы ситуацию с тарифами, эксперт называет необходимость ликвидировать НАК Нафтогаз.

"Это позволит добавить к бюджету несколько десятков миллиардов гривен, — поясняет Олег Попенко. — Весь газ украинской добычи должен продаваться на Украинской энергетической бирже (УЭБ), а не передаваться внутри НАКа. Регулятор в лице Кабмина должен установить ограничения стоимости газа украинской добычи для населения и ТКЭ на определенном уровне +30% от себестоимости добычи".

Также эксперт считает, что должна быть создана государственная программа поддержки ТКЭ с привлечением кредитных средств от зарубежных организаций, а также программа реновации жилого фонда. Деятельность Фонда Энергоэффективности, по мнению Олега Попенко, должна быть пересмотрена. Он называет ненормальным, когда за 3 года только 4 ОСББ получили компенсацию (или ожидают ее).

"Но пока все действия Кабмина говорят об одном — тарифы и дальше будут расти. Реальных шагов по со стороны власти по борьбе с этим я не вижу", — резюмирует эксперт.

"Меморандум — это политический акт одноразового действия"

Эксперт по вопросам ЖКХ, кандидат юридических наук Андрей Никончук называет меморандум политическим шагом — и не более.

"Он направлен на заговаривание проблемы, — подчеркивает эксперт. — Меморандум — это политический акт одноразового действия, направленный якобы на снятие социального напряжения здесь и сейчас, но не решающий проблему в принципе. Почему бы не подписать такой меморандум на 1000 лет вперед, что мешает?"

По мнению Андрея Никончука, действительно полезным со стороны правительства было бы отказаться от так называемого рыночного ценообразования на газ до тех пор, пока уровень доходов населения также не будет рыночным и на уровне Европы.

"Как минимум это возможно за счет использования в структуре ценообразования на газ дешевого газа украинской добычи", — поясняет эксперт.

Ранее эксперты пояснили, кто устроил бардак на рынке украинской энергетики и сегодня мы видим такие последствия: нехватка угля, тарифный шантаж и риск отключений.

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