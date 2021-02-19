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Главная Новости Бизнес тарифы Тарифы на газ в Украине: глава Кабмина сделал заявление
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Тарифы на газ в Украине: глава Кабмина сделал заявление

В правительстве рассказали, ждать ли украинцам новых цен на газ

сегодня, 15:01
Автор:

Таисия Ерохина

Ситуация с тарифами, в частности на газ, в Украине постепенно решается. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" сегодня, 19 февраля.

Тарифы на газ в Украине: глава Кабмина сделал заявление

Фото из открытых источников

Так, с февраля действует максимально предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такая норма сохранится до конца отопительного сезона. По словам главы Кабмина, такая цена является справедливой и газопоставщики ее не завышают. По данным Шмыгаля, многие компании уменьшили цену и на природный газ для населения, потребленный в январе этого года.

Отмечается, что тариф на распределение снизили до 1,79 грн 13 компаний.

Держать тарифы на том же уровне призван меморандум, который подписали правительство и городские головы. По словам премьера, документ позволит не повышать цены на отопление и горячую воду для населения в этом отопительном сезоне. Также предполагается, что поставщики тепла будут иметь отсрочку оплаты за природный газ. Это должно исключить сбои в работе предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения.

Как отметил Шмыгаль, сейчас идет работа по запуску годовых продуктов от газоснабжающих компаний, которые стоит ожидать уже этой весной.

"Тогда потребителям будет понятно, сколько они будут платить летом, зимой, весной", — сказал глава правительства.

Напомним, обостряется противостояние Коболева и Витренко. Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ в Украине и объяснили, можно ли продавать газ украинцам по себестоимости добычи украинского голубого топлива.

Как сообщалось, эксперт рассказал, какие факторы влияют на цены на АЗС Украины. Аналитик сделал прогноз, как может подорожать бензин и дизтопливо в ближайшее время.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prodovzhuye-pracyuvati-nad-rozvyazannyam-tarifnogo-pitannya-premyer-ministr
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