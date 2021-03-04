Газ по 6,99: негативные последствия и риски рынка - мнение эксперта

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что идея Кабмина вернуть фиксированную цену для населения и теплокоммунэнерго является не рыночной, и сам эксперт к такому решению относится отрицательно:
Газ по 6,99: негативные последствия и риски рынка - фото из открытых источников
Напомним, что к концу недели Министерство экономики должно представить проект решения по "программе высвобождения газа", при которой Укргаздобыча будет продавать на рынке 100% своего газа по условиям, не хуже, чем Нафтогазу. Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко называл это условием для низких цен на газ до конца года.
Витренко пояснял, что основные объемы газа добываются "дочкой" Нафтогаза — Укргаздобычей. В то же время, скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ "Укргаздобыча" не продает на рынке, а передает "Нафтогазу".
Сегодня цена на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных правительством 6,99 грн, в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал порталу "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.
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