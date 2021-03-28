Какие продукты подорожают в Украине – прогноз

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Таисия Ерохина
В Украине до лета не стоит ждать снижения цен
на овощи и фрукты, зато могут подешеветь молочные продукты и яйца. Такой прогноз
для издания "Комментарии" озвучил председатель Национального Совета
экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей
Дорошенко.
Фото из открытых источников
По его словам, причин для подорожания
продуктов несколько. Одни тянутся еще с прошлого года. Это и пандемия
коронавируса COVID-19 с сопутствующими карантинными ограничениями. Это и
климатические изменения. По урожаю ударили нетрадиционные заморозки в мае, обильные
дожди, а потом ужасная жара без осадков.
Поэтому эксперт прогнозирует, что на овощи и
фрукты до июня мы вряд ли увидим снижение цен. Но тут отчасти сказывается и
сезонный фактор.
Зато есть надежда, отмечает Дорошенко, что
снизятся цены на яйца, как и на всю группу молочных продуктов. Опять таки в
связи с сезонностью.
Добавим, что на стоимость продуктов влияет и
рост цен на горючее. Соответственно дорожают услуги за доставку.
Ранее эксперты спрогнозировали, к какому повышению
цен с апреля готовиться украинцам.
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