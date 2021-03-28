Какие продукты подорожают в Украине – прогноз

В Украине до лета не стоит ждать снижения цен на овощи и фрукты, зато могут подешеветь молочные продукты и яйца. Такой прогноз для издания "Комментарии" озвучил председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, причин для подорожания продуктов несколько. Одни тянутся еще с прошлого года. Это и пандемия коронавируса COVID-19 с сопутствующими карантинными ограничениями. Это и климатические изменения. По урожаю ударили нетрадиционные заморозки в мае, обильные дожди, а потом ужасная жара без осадков.

"Все эти факторы прошлого года перешли и в 2021-й. Что отразилось, отражается и будет отражаться на ценниках,- пояснил Дорошенко. — Что касается этого года, то видим, что дорожают овощи и яблоки. То, что у нас хранится – с урожая с прошлого года. Была ситуация достаточно стабильная примерно с сентября, после сбора урожая. Но сейчас в овощехранилищах уже или исчерпались запасы, или попросту пропали – с хранением у нас проблемы".

Поэтому эксперт прогнозирует, что на овощи и фрукты до июня мы вряд ли увидим снижение цен. Но тут отчасти сказывается и сезонный фактор.

Зато есть надежда, отмечает Дорошенко, что снизятся цены на яйца, как и на всю группу молочных продуктов. Опять таки в связи с сезонностью.

"На остальные продукты до середины апреля снижения цен ожидать не приходится, — заявил эксперт. — Сахар может стать дешевле в начале лета, когда начнется сезон консервации. Запасы сахара у нас были существенные, но два года подряд сокращаются на фоне плохих урожаев бурака и сахарного тростника. Но должен подойти импорт, в достаточно большом объеме. И к июню сахар может упасть в цене на 4-5 грн".

Добавим, что на стоимость продуктов влияет и рост цен на горючее. Соответственно дорожают услуги за доставку.

Ранее эксперты спрогнозировали, к какому повышению цен с апреля готовиться украинцам.

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