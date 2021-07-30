Украинцев предупредили о заоблачной цене на растительное масло

По словам экономиста Олега Пендзина, стоимость растительного масла снижаться не будет. Кроме того, цена за литр продукта осенью может вырасти до 100 гривен. Своим прогнозом эксперт поделился с изданием "Сегодня", пишет УНИАН.

Украинцев предупредили о заоблачной цене растительного масла - фото из открытых источников

"Есть такие понятия как согласованные действия или картельный сговор. Если нет конкуренции, вам никто цену снижать не будет. Судя по тому, что в мире цена упала на 10%, а у нас за месяц выросла на 30,5%, у нас не очень сильно работает конкуренция", – говорит экономист.

Специалист также считает увеличения цен вопросом Антимонопольного комитета.

Отметим, что цены на подсолнечное масло откровенно шокируют украинцев. За год стоимость продукции увеличилась почти в два раза. По данным Государственной службы статистики, в июне 2021 года цена масла была на 80% выше, нежели в аналогичный период прошлого. В супермаркетах страны стоимость подсолнечного масла колеблется от 50 до 70 гривен.

Напомним, что экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на ближайшее время и рассказал, что подорожает или подешевеет к концу года. В августе традиционно снижаются цены на сезонные овощи. Так, активнее всего дешевеют продукты из "борщевого" набора: капуста, свекла, картофель, морковь, лук и помидоры. Это связано с новым урожаем, который появляется на полках магазинов как раз к концу лета. По словам Адриана Пантюхова, по итогам июня инфляция потребительских цен, в частности для продуктов питания и одежды, замедлилась до -0,1% и -2,8% соответственно. Кроме того, напоминает специалист, НБУ поднял учетную ставку до 8% в конце июля, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен.





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