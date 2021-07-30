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Главная Новости Бизнес финансы Украинцев предупредили о заоблачной цене на растительное масло
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Украинцев предупредили о заоблачной цене на растительное масло

В супермаркетах страны стоимость подсолнечного масла колеблется от 50 до 70 гривен.

сегодня, 14:33
Автор:

Елизавета Черных

По словам экономиста Олега Пендзина, стоимость растительного масла снижаться не будет. Кроме того, цена за литр продукта осенью может вырасти  до 100 гривен. Своим прогнозом эксперт поделился с изданием "Сегодня", пишет УНИАН.

Украинцев предупредили о заоблачной цене на растительное масло

Украинцев предупредили о заоблачной цене растительного масла - фото из открытых источников

"Есть такие понятия как согласованные действия или картельный сговор. Если нет конкуренции, вам никто цену снижать не будет. Судя по тому, что в мире цена упала на 10%, а у нас за месяц выросла на 30,5%, у нас не очень сильно работает конкуренция", – говорит экономист. 

Специалист также считает увеличения цен вопросом Антимонопольного комитета. 

Отметим, что цены на подсолнечное масло откровенно шокируют украинцев. За год стоимость продукции увеличилась почти в два раза. По данным Государственной службы статистики, в июне 2021 года цена масла была на 80% выше, нежели в аналогичный период прошлого. В супермаркетах страны стоимость подсолнечного масла колеблется от 50 до 70 гривен. 

Напомним, что экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на ближайшее время и рассказал, что подорожает или подешевеет к концу года. В августе традиционно снижаются цены на сезонные овощи. Так, активнее всего дешевеют продукты из "борщевого" набора: капуста, свекла, картофель, морковь, лук и помидоры. Это связано с новым урожаем, который появляется на полках магазинов как раз к концу лета. По словам Адриана Пантюхова, по итогам июня инфляция потребительских цен, в частности для продуктов питания и одежды, замедлилась до -0,1% и -2,8% соответственно. Кроме того, напоминает специалист, НБУ поднял учетную ставку до 8% в конце июля, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен. 



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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/ceny-nikto-snizhat-ne-budet-ukraincam-anonsirovali-podorozhanie-rastitelnogo-masla-do-100-griven-novosti-11498425.html
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Обусуждения

Acnekmop

сегодня, 14:06

Если человек не совсем ещё идиот, то он должен обязательно задаться вопросом: А зачем? Зачем всё это гордое, самохвальное ИЗОБИЛИЕ ПЛОДОРОДИЯ украинских земель, если на минимальную пенсию "счастливый украинец" способен купить 20литров масла, и больше от его пенсии у него не останется ни копейки. Это реальный РАЗВОД ЛОХов, у которых всё из под носа "грамотно приватизировали", а теперь уже и тупо выселяют "гуманно-элегантно" на кладбище. Молча так, "на основании закона", ни говоря больше ни одного лишнего слова...

Acnekmop

сегодня, 13:52

Ну вот, как то "само собой" пришло время и для того, что бы всем индейцам на планете стало и поесть уже не в моготу. Им рассказывают, что мол "рыночные цены...', "мы тут ни при чём..." Индейцы уже и так, кроме крупы и подсолнечного масла себе каждый день пожрать купить уже давно не способны. А теперь у них и несчастное масло отнимают - "рыночно" повысив в ТРИ РАЗА цены!!! И ещё кто то там пиняет носом на голодомор прошлого века. А сейчас это для малообеспеченных людей не называется "голодомор"? А это не называется "гуманным умервщлением" по чёткому плану, как в газовых камерах?

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