Украинцев предупредили о заоблачной цене на растительное масло

BTC/USD
38808.76
ETH/USD
2338.85
LTC/USD
137.00
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
32.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
По словам экономиста Олега Пендзина, стоимость растительного масла снижаться не будет. Кроме того, цена за литр продукта осенью может вырасти до 100 гривен. Своим прогнозом эксперт поделился с изданием "Сегодня", пишет УНИАН.
Украинцев предупредили о заоблачной цене растительного масла - фото из открытых источников
Специалист также считает увеличения цен вопросом Антимонопольного комитета.
Отметим, что цены на подсолнечное масло откровенно шокируют украинцев. За год стоимость продукции увеличилась почти в два раза. По данным Государственной службы статистики, в июне 2021 года цена масла была на 80% выше, нежели в аналогичный период прошлого. В супермаркетах страны стоимость подсолнечного масла колеблется от 50 до 70 гривен.
Напомним, что экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на ближайшее время и рассказал, что подорожает или подешевеет к концу года. В августе традиционно снижаются цены на сезонные овощи. Так, активнее всего дешевеют продукты из "борщевого" набора: капуста, свекла, картофель, морковь, лук и помидоры. Это связано с новым урожаем, который появляется на полках магазинов как раз к концу лета. По словам Адриана Пантюхова, по итогам июня инфляция потребительских цен, в частности для продуктов питания и одежды, замедлилась до -0,1% и -2,8% соответственно. Кроме того, напоминает специалист, НБУ поднял учетную ставку до 8% в конце июля, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Acnekmop
сегодня, 14:06
Если человек не совсем ещё идиот, то он должен обязательно задаться вопросом: А зачем? Зачем всё это гордое, самохвальное ИЗОБИЛИЕ ПЛОДОРОДИЯ украинских земель, если на минимальную пенсию "счастливый украинец" способен купить 20литров масла, и больше от его пенсии у него не останется ни копейки. Это реальный РАЗВОД ЛОХов, у которых всё из под носа "грамотно приватизировали", а теперь уже и тупо выселяют "гуманно-элегантно" на кладбище. Молча так, "на основании закона", ни говоря больше ни одного лишнего слова...
Acnekmop
сегодня, 13:52
Ну вот, как то "само собой" пришло время и для того, что бы всем индейцам на планете стало и поесть уже не в моготу. Им рассказывают, что мол "рыночные цены...', "мы тут ни при чём..." Индейцы уже и так, кроме крупы и подсолнечного масла себе каждый день пожрать купить уже давно не способны. А теперь у них и несчастное масло отнимают - "рыночно" повысив в ТРИ РАЗА цены!!! И ещё кто то там пиняет носом на голодомор прошлого века. А сейчас это для малообеспеченных людей не называется "голодомор"? А это не называется "гуманным умервщлением" по чёткому плану, как в газовых камерах?