В Украине изменились цены на овощи: что подорожало

В Украине за последние несколько дней изменились цены на овощи. Некоторые упали в цене на несколько гривен, а некоторые наоборот подорожали на те же пару гривен. Об этом пишет издание SEEDS.

Цены на овощи в Украине. Фото из открытых источников

Так, стоимость огурцов за один килограмм изменилась с 4-6 грн на 5-8 грн/кг. Стоит отметить, что еще несколько дней назад в Херсонской области фермеры скармливали овцам огурцы, чтобы те не пропали, так как спроса на них не было даже за очень маленькие деньги. Килограмм огурцов можно было приобрести за 2 гривны, однако покупателей очень смущал их вид и они отказывались брать даже не низкой цене.

Баклажаны к середине недели упали в цене. Ранее их стоимость составляла 7-8 гривен за килограмм, а теперь — от 5 до 7 грн/кг. Сейчас идет сезон активного сбора урожая, поэтому эксперты не исключают, что цены могут упасть еще.

Цены на помидоры сейчас колеблется от 5 до 14 гривен га 1 кг. Томаты черри оптом обойдутся в 20 грн за килограмм. А розовые помидоры стоят от 12 до 16 гривен за 1 кг.

К слову, изменились фрукты и на арбуз с дыней. Килограмм арбуза сейчас обойдется в 2,5-4 грн, а дыни — 4-6 грн.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине подорожали молочные продукты. В Министерстве финансов рассказали, на сколько за последняя время стали дороже молочные продукты в стране. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, сколько стоят ягоды и фрукты в Украине. В сравнении с 2020 годом цены на сезонные ягоды и фрукты в Украине заметно возросли. С актуальной стоимостью ягод и фруктов можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

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