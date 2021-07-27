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Главная Новости Бизнес Агро Рекордные цены: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине
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Рекордные цены: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине

Озвучены цены на сезонные фрукты и ягоды в Украине

сегодня, 15:29
Автор:

Мокрик Анастасия

На украинских рынках и в супермаркетах покупателям озвучивают космические цены на ягоды и фрукты в этом году. Почём их сейчас можно купить и почему, по мнению фермеров, на них так завышены цены?

Рекордные цены: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине

Цены на ягоды и фрукты в Украине. Фото из открытых источников

В сравнении с 2020 годом цены на сезонные ягоды и фрукты в Украине заметно возросли. К примеру, на рынке в городе Днепр стоимость малины стартует от 140 грн за кг. Голубика обойдется покупателям от 160 до 200 грн/кг. Персики сейчас стоят от 50 до 120 грн за кг. Сливу продают в среднем от 35 до 50 гривен. Виноград же выйдет по цене примерно 100 грн/кг. На смородину практически у всех одна и та же цена — 70 грн/кг. 

Если же говорить о супермаркетах, то там цены будут выше. Голубика обойдется в 190 грн/кг. Цены на персики стартует до 60 грн/кг. Виноград будет стоить примерно 90 грн/кг. Стоит отметить, что спрос на сезонные ягоды и фрукты сейчас действительно очень большой в стране. 

Фермеры отмечают, что ягоды не могут продаваться по низким ценам хотя бы по причине того, что на их выращивание уходит много сил и труда. Однако даже несмотря на это, они все же не понимают, почему сейчас цены настолько завышены.

Один из фермеров также рассказал, что оптовики забирают малину за 70 грн/кг, а на рынках цены на нее — до 100 грн. Он также считает большой несправедливостью то, что перекупщики зарабатывают столько же, сколько и фермеры, ведь они прилагают большие усилия, чтобы вырастить и собрать весь урожай. 

Напомним, что украинцев поразили цены на арбуз в этом году. Стоимость ягоды в три раза превысила ту, которая была годом ранее. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что на прилавках появилась черника и во сколько она обойдется покупателям. 


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Источник: https://agronews.ua/news/cziny-na-litni-yagody-byut-vsi-rekordy/
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