Начинается сезон арбузов: почему цены на ягоду поражают

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Вечканова Елена
Появление арбузов
на рынке символизирует самый разгар лета, ведь кто же не любит полакомиться сочной
мякотью полосатой баштанной культуры в жару. Однако в июле 2021 года за такое удовольствие
придется заплатить в три раза больше, чем в прошлом году, сообщает "ТСН".
Средняя стоимость арбуза в Украине — 25 грн/кг. Фото из открытых источников
По словам
продавцов киевского рынка, в Украине наконец-то начали реализовать
отечественный урожай. Сейчас средняя стоимость килограмма арбуза достигает 25
гривен. Однако и это уже — после небольшого удешевления, ведь изначально за
херсонскую ягоду запрашивали от 30 до 35 грн/кг.
Греческие же
арбузы, которые первыми появились на прилавках в нашей стране, продавались и
того дороже — от полтинника за кило.
Несмотря на
ощутимую разницу в цене, украинцы не слишком спешат лакомиться сладкой ягодой.
Все потому, что стоимость все равно до сих пор "кусается". Однако на подорожание
в три раза (по сравнению с 2020 годом) есть свои причины.
По утверждению
фермеров, ситуация с арбузами похожая на ту, с которой столкнулись реализаторы малины. Не слишком хорошая погода значительно повредила урожай, некоторым сельхозяйствам
даже пришлось делать новые посевы на прежнем месте.
Также
отечественные специалисты отмечают, что нитратов в арбузах можно не бояться, они
уже являются нормой для таких ягод. Тем более, природную продукцию обычно проверяют,
прежде позволить ей попасть к покупателям. Однако серьезную угрозу составляют
нитриты.
Это вещество
продуцируют уже упомянутые нитраты — из-за длительной транспортировки или же
неправильного хранения. Из-за нитритов, по словам биолога Ирины Ежель,
случаются расстройства различных систем организма, а также меняется уровень
гемоглобина. Именно поэтому заграничные арбузы действительно лучше не
употреблять — чтобы уберечь себя от серьезных последствий.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как обстоит ценовая ситуация на ягодном рынке страны. Сколько сейчас
реализаторы просят за малину и голубику, мы рассказывали в нашей публикации.
Также на портале
вы можете узнать, как в Украине изменилась стоимость курятины и сколькосейчас стоит килограмм мяса.
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