Начинается сезон арбузов: почему цены на ягоду поражают

Появление арбузов на рынке символизирует самый разгар лета, ведь кто же не любит полакомиться сочной мякотью полосатой баштанной культуры в жару. Однако в июле 2021 года за такое удовольствие придется заплатить в три раза больше, чем в прошлом году, сообщает "ТСН".



Средняя стоимость арбуза в Украине — 25 грн/кг. Фото из открытых источников

По словам продавцов киевского рынка, в Украине наконец-то начали реализовать отечественный урожай. Сейчас средняя стоимость килограмма арбуза достигает 25 гривен. Однако и это уже — после небольшого удешевления, ведь изначально за херсонскую ягоду запрашивали от 30 до 35 грн/кг.

Греческие же арбузы, которые первыми появились на прилавках в нашей стране, продавались и того дороже — от полтинника за кило.

Несмотря на ощутимую разницу в цене, украинцы не слишком спешат лакомиться сладкой ягодой. Все потому, что стоимость все равно до сих пор "кусается". Однако на подорожание в три раза (по сравнению с 2020 годом) есть свои причины.

По утверждению фермеров, ситуация с арбузами похожая на ту, с которой столкнулись реализаторы малины. Не слишком хорошая погода значительно повредила урожай, некоторым сельхозяйствам даже пришлось делать новые посевы на прежнем месте.

Также отечественные специалисты отмечают, что нитратов в арбузах можно не бояться, они уже являются нормой для таких ягод. Тем более, природную продукцию обычно проверяют, прежде позволить ей попасть к покупателям. Однако серьезную угрозу составляют нитриты.

Это вещество продуцируют уже упомянутые нитраты — из-за длительной транспортировки или же неправильного хранения. Из-за нитритов, по словам биолога Ирины Ежель, случаются расстройства различных систем организма, а также меняется уровень гемоглобина. Именно поэтому заграничные арбузы действительно лучше не употреблять — чтобы уберечь себя от серьезных последствий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как обстоит ценовая ситуация на ягодном рынке страны. Сколько сейчас реализаторы просят за малину и голубику, мы рассказывали в нашей публикации.

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