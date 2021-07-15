Малина и голубика доминируют на рынке: сколько просят за килограмм ягод

Ягодный сезон в самом разгаре — большинство украинцев покупают различные природные вкусности и чтобы поесть, и чтобы заняться консервацией. По словам замдиректора института садоводства Нацакадемии аграрных наук Украины Александра Ярещенко, самым большим спросом на отечественном рынке все еще пользуются малина и голубика, сообщают УНН.



Голубика за несколько дней продаж потеряла в цене 40%. Фото из открытых источников

Ярещенко говорит, что несмотря на начало сезона голубики, ягода уже успела упасть в цене едва не вполовину. Как объяснил специалист, это связано с большим предложением от различных реализаторов. При этом необычайную активность в этом плане проявили мелкие фермерские хозяйства, что позволило ягодному рынку попросту "обвалиться".

"Плюс наложились погодные условия, которые очень ускорили созревание ранних, среднеранних сортов", — подчеркнул Александр Ярещенко.

При этом ценовая политика в отношении малины продолжает держаться на повышенном уровне. Специалист утверждает, что стоимость этой ягоды в 2021 году значительно больше, чем среднее многолетнее значение.

"Даже на переработку там в районе 60-64 гривен принимается. За килограмм это очень хорошая цена", — считает эксперт.

По его мнению, довольно дорогой до сих пор остается и смородина. Разумеется, покупатели не слишком стремятся её покупать по заоблачным ценам. В этом, по мнению Ярещенко, во многом виноваты владельцы супермаркетов.

Как объясняет эксперт, в отдельных торговых точках были ситуации, когда ценники на смородину достигали 500 гривен за килограмм. При этом закупочная цена для этой ягоды составляла лишь 150 гривен. Благодаря этому многие люди либо ждут снижения цен, что приводит к порче урожая, либо предпочитают ходить на рынок.

Александр Ярещенко уточняет, что магазинные и рыночные цены демонстрируют разительный контраст и это не очень хорошо отражается на общей ситуации по реализации ягод в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую цену за килограмм малины просили украинские фермеры в начале ягодного сезона. С чем это связано, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о пяти невероятных свойствах малины, которые способны убедить вас в необходимости внести эту ягоду в свой рацион.

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