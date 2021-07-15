logo
Русский Українська

BTC/USD

31709.74

ETH/USD

1915.29

LTC/USD

125.30

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро Малина и голубика доминируют на рынке: сколько просят за килограмм ягод
commentss НОВОСТИ Все новости

Малина и голубика доминируют на рынке: сколько просят за килограмм ягод

Стоимость малины все еще выше средней, но голубика значительно теряет в цене

сегодня, 17:12
Автор:

Вечканова Елена

Ягодный сезон в самом разгаре — большинство украинцев покупают различные природные вкусности и чтобы поесть, и чтобы заняться консервацией. По словам замдиректора института садоводства Нацакадемии аграрных наук Украины Александра Ярещенко, самым большим спросом на отечественном рынке все еще пользуются малина и голубика, сообщают УНН.

Малина и голубика доминируют на рынке: сколько просят за килограмм ягод

Голубика за несколько дней продаж потеряла в цене 40%. Фото из открытых источников

Ярещенко говорит, что несмотря на начало сезона голубики, ягода уже успела упасть в цене едва не вполовину. Как объяснил специалист, это связано с большим предложением от различных реализаторов. При этом необычайную активность в этом плане проявили мелкие фермерские хозяйства, что позволило ягодному рынку попросту "обвалиться".

"Плюс наложились погодные условия, которые очень ускорили созревание ранних, среднеранних сортов", — подчеркнул Александр Ярещенко.

При этом ценовая политика в отношении малины продолжает держаться на повышенном уровне. Специалист утверждает, что стоимость этой ягоды в 2021 году значительно больше, чем среднее многолетнее значение.

"Даже на переработку там в районе 60-64 гривен принимается. За килограмм это очень хорошая цена", — считает эксперт.

По его мнению, довольно дорогой до сих пор остается и смородина. Разумеется, покупатели не слишком стремятся её покупать по заоблачным ценам. В этом, по мнению Ярещенко, во многом виноваты владельцы супермаркетов.

Как объясняет эксперт, в отдельных торговых точках были ситуации, когда ценники на смородину достигали 500 гривен за килограмм. При этом закупочная цена для этой ягоды составляла лишь 150 гривен. Благодаря этому многие люди либо ждут снижения цен, что приводит к порче урожая, либо предпочитают ходить на рынок.

Александр Ярещенко уточняет, что магазинные и рыночные цены демонстрируют разительный контраст и это не очень хорошо отражается на общей ситуации по реализации ягод в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую цену за килограмм малины просили украинские фермеры в начале ягодного сезона. С чем это связано, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о пяти невероятных свойствах малины, которые способны убедить вас в необходимости внести эту ягоду в свой рацион.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1936430-v-ukrayini-vartist-malini-vischa-nizh-serednya-bagatorichna-ekspert
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ