В Украине начался сбор малины: сколько просят за килограмм ягоды

Лето действительно вступило в свои права — на магазинных прилавках наконец-то появится первая в этом году отечественная малина. Урожай-2021 страдал из-за серьезного климатического влияния, однако, по информации портала EastFruit, все же стартовал, несмотря на 10-дневную задержку.



За кило малины в Украине попросят 140-200 гривен. Фото из открытых источников

Одну из самых вкусных и полезных ягод сейчас можно найти лишь в небольших количествах. Пока что сбор ягоды производится только единичными хозяйствами, расположенными в южных регионах Украины. Настоящий малинный "бум" должен начаться уже в июле. Согласно прогнозам аналитиков — ориентировочно с 10 числа.

Тогда же стоит ожидать и стремительного падения цены на этот летний продукт. Пока же стоимость малины слегка "кусается": ягодные фермеры будут просить за килограмм малины от 140 до 200 гривен.

В прошлом году малиновый сезон был гораздо дешевле — в 1,6 раза, если сводить ценники к среднему значению. Тогда покупатели могли приобрести любимую ягоду всего за 50-80 гривен (за килограмм).

К значительному подорожанию в 2021 году фермеров подтолкнуло сразу несколько факторов. Это и достаточно высокая востребованность малины в это время года, и пока относительно небольшой выбор между производителями, а также уже упомянутое влияние погодных условий. Сообщается, что южные области смогли значительно превзойти центральные в скорости начала сбора малины из-за продолжительных дождей, которые мешали ягоде нормально созревать.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине значительно подешевела еще одна летняя ягода. Сколько придется отдать за килограмм голубики, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как за последний месяц изменились цены на продукты в нашей стране.

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