В Украине начался сбор малины: сколько просят за килограмм ягоды

BTC/USD
32403.77
ETH/USD
1915.97
LTC/USD
120.23
USD/UAH
27.48
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Лето действительно
вступило в свои права — на магазинных прилавках наконец-то появится первая в этом году отечественная малина. Урожай-2021 страдал из-за серьезного климатического
влияния, однако, по информации портала EastFruit, все же стартовал, несмотря на
10-дневную задержку.
За кило малины в Украине попросят 140-200 гривен. Фото из открытых источников
Одну из самых
вкусных и полезных ягод сейчас можно найти лишь в небольших количествах. Пока что сбор
ягоды производится только единичными хозяйствами, расположенными в южных
регионах Украины. Настоящий малинный "бум" должен начаться уже в июле. Согласно прогнозам аналитиков — ориентировочно с 10 числа.
Тогда же стоит
ожидать и стремительного падения цены на этот летний продукт. Пока же стоимость
малины слегка "кусается": ягодные фермеры будут просить за килограмм малины от
140 до 200 гривен.
В прошлом году
малиновый сезон был гораздо дешевле — в 1,6 раза, если сводить ценники к
среднему значению. Тогда покупатели могли приобрести любимую ягоду всего за
50-80 гривен (за килограмм).
К значительному
подорожанию в 2021 году фермеров подтолкнуло сразу несколько факторов. Это и достаточно
высокая востребованность малины в это время года, и пока относительно небольшой
выбор между производителями, а также уже упомянутое влияние погодных условий.
Сообщается, что южные области смогли значительно превзойти центральные в
скорости начала сбора малины из-за продолжительных дождей, которые мешали ягоде
нормально созревать.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине значительно подешевела еще одна летняя ягода. Сколько придется отдать за килограмм голубики, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как за последний месяц изменились цены на продукты в нашей стране.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости