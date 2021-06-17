logo
Русский Українська

BTC/USD

38711.18

ETH/USD

2378.58

LTC/USD

169.20

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы В Украине продолжают дорожать продукты: на сколько увеличились цены
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине продолжают дорожать продукты: на сколько увеличились цены

Больше всего увеличилась стоимость фруктов и подсолнечного масла

сегодня, 16:07
Автор:

Елизавета Черных

В прошлом месяце стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков увеличилась на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает издание agronews.ua.

В Украине продолжают дорожать продукты: на сколько увеличились цены

В Украине продолжают дорожать продукты - фото из открытых источников

Так, больше всего выросла цена фруктов и подсолнечного масла. Стоимость этих продуктов возросла на 14,5% и 6,8% соответственно. Более того, на 2% подорожало мясо и мясные продукты, рис, макаронные изделия, а также рыба и рыбные продукты. 

В Госстате подчеркнули, что некоторые продукты наоборот подешевели. Так на 17,5% снизилась цена куриных яиц и на 0,2% — овощей.

Напомним, что аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин озвучила для портала "Комментарии" прогноз цен на продукты. Специалист рассказала, что подорожает или подешевеет в ближайшие время, и почему. Со слов эксперта, для овощей и фруктов характерна четко выраженная сезонность. По мере того как увеличивается предложение нового урожая, снижается цена. Аналогичная ситуация, по словам аналитика, с фруктами и ягодами: по мере увеличения сезонного предложения будет снижаться цена на черешню, вишню, абрикосы, малину с постепенным повышением ближе к концу сезона.

Ранее издание "Комментарии" писал, что очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики. Об этом заявил  аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. По его словам, бизнес в целом (и агробизнес в том числе) просто не понимает, куда наша страна идет или катится.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agronews.ua/news/v-ukrayini-prodovzhuyut-dorozhchaty-produkty/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ