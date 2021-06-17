В Украине продолжают дорожать продукты: на сколько увеличились цены

В прошлом месяце стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков увеличилась на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает издание agronews.ua.

В Украине продолжают дорожать продукты - фото из открытых источников

Так, больше всего выросла цена фруктов и подсолнечного масла. Стоимость этих продуктов возросла на 14,5% и 6,8% соответственно. Более того, на 2% подорожало мясо и мясные продукты, рис, макаронные изделия, а также рыба и рыбные продукты.

В Госстате подчеркнули, что некоторые продукты наоборот подешевели. Так на 17,5% снизилась цена куриных яиц и на 0,2% — овощей.

Напомним, что аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин озвучила для портала "Комментарии" прогноз цен на продукты. Специалист рассказала, что подорожает или подешевеет в ближайшие время, и почему. Со слов эксперта, для овощей и фруктов характерна четко выраженная сезонность. По мере того как увеличивается предложение нового урожая, снижается цена. Аналогичная ситуация, по словам аналитика, с фруктами и ягодами: по мере увеличения сезонного предложения будет снижаться цена на черешню, вишню, абрикосы, малину с постепенным повышением ближе к концу сезона.

Ранее издание "Комментарии" писал, что очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики. Об этом заявил аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. По его словам, бизнес в целом (и агробизнес в том числе) просто не понимает, куда наша страна идет или катится.





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