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Эксперт озвучила прогноз цен на продукты: что подорожает или подешевеет в ближайшее время

Для овощей и фруктов характерна четко выраженная сезонность

сегодня, 10:48
Автор:

Елизавета Черных

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин озвучила для портала "Комментарии" прогноз цен на продукты. Специалист рассказала, что подорожает или подешевеет в ближайшие время, и почему. 

Эксперт озвучила прогноз цен на продукты: что подорожает или подешевеет в ближайшее время

Эксперт озвучила прогноз цен на продукты. Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Со слов эксперта, для овощей и фруктов характерна четко выраженная сезонность. По мере того как увеличивается предложение нового урожая, снижается цена.

"Для овощей, которые могут сохраняться длительное время (морковь, лук, свекла и т.д.) будет наблюдаться постепенное снижение цены с последующим поднятием где-то перед новогодними праздниками. А что касается овощей, которые имеют менее длительный срок хранения (огурцы, помидоры, перец и т.д.), то цены в ближайшее время будут снижаться с последующим ростом в сентябре-октябре", — говорит Светлана Литвин. 

Аналогичная ситуация, по словам аналитика, с фруктами и ягодами: по мере увеличения сезонного предложения будет снижаться цена на черешню, вишню, абрикосы, малину с постепенным повышением ближе к концу сезона.

"По всем другим продуктам питания ожидается относительная ценовая стабильность (при благоприятных погодных условиях и отсутствии природных катаклизмов, которые могут серьезно повредить урожай). Исключение составляет разве что курятина, по которой возможен дальнейший рост цены в связи с негативными тенденциями в области птицеводства. Сейчас в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается сокращение поголовья птицы как в яичном, так и мясном направлениях, чего не было более десятилетия. Это приводит к сокращению промышленного производства яиц и мяса птицы. И если летом сокращение предложения по куриным яйцам не ощутимы благодаря лучшей яйценоскости кур в хозяйствах населения, то в курятине такой ощутимой поддержки нет. Данный фактор в сочетании с повышением уровня налогообложения для птицеводов, что сейчас рассматривается в правительстве, может привести к росту цен на курятину на 15-20%", — резюмирует Светлана Литвин. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики. Об этом заявил  аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.



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Источник: https://comments.ua/
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