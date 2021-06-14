В Украине подешевела популярная ягода

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Денис Подставной
Одна из самых вкусных и полезных ягод упала в цене практически на треть. Речь идет о голубике. Об этом информирует издание AgroNews, ссылаясь на UBR.
В Украине подешевела голубика. Фото из открытых источников
За последний год площадь под высадку голубики в стране увеличилась сразу в несколько раз. По прогнозам экспертов, в 2021 году будет собрано более, чем 7 000 тонн ягоды. Однако, чтобы случилось именно так, июнь не должен быть дождливым, но и сильной засухи также не должно быть.
Что касается цен на голубую ягоду, то для оптовых покупателей она снизится практически на треть. В прошлом году цена за килограмм составляла 10 долларов, а в этом — 7. Эксперты уверены, что и эта цена может еще понизиться. К слову, самые низкие цены на голубику в Испании и Польше. Там для оптовиков она обходится в 5 долларов за килограмм.
Если говорить о розничных ценах, то в 2020 году в Украине килограмм голубики стоил в 200-250 грн. В этом же году цены на нее также должны снизиться. Однако пока эксперты не готовы говорить, насколько.
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