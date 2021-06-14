logo
Русский Українська

BTC/USD

40021.64

ETH/USD

2555.26

LTC/USD

174.64

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине подешевела популярная ягода
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подешевела популярная ягода

Эксперты сделали прогноз цен на голубику в этом году

14 июня 2021, 18:56
Автор:

Денис Подставной

Одна из самых вкусных и полезных ягод упала в цене практически на треть. Речь идет о голубике. Об этом информирует издание AgroNews, ссылаясь на UBR.

В Украине подешевела популярная ягода

В Украине подешевела голубика. Фото из открытых источников

За последний год площадь под высадку голубики в стране увеличилась сразу в несколько раз. По прогнозам экспертов, в 2021 году будет собрано более, чем 7 000 тонн ягоды. Однако, чтобы случилось именно так, июнь не должен быть дождливым, но и сильной засухи также не должно быть. 

Что касается цен на голубую ягоду, то для оптовых покупателей она снизится практически на треть. В прошлом году цена за килограмм составляла 10 долларов, а в этом — 7. Эксперты уверены, что и эта цена может еще понизиться. К слову, самые низкие цены на голубику в Испании и Польше. Там для оптовиков она обходится в 5 долларов за килограмм. 

Если говорить о розничных ценах, то в 2020 году в Украине килограмм голубики стоил в 200-250 грн. В этом же году цены на нее также должны снизиться. Однако пока эксперты не готовы говорить, насколько. 

Интересный факт о голубике: съев всего один стакан голубики в день, вы обогатите свой организм 25% суточной нормы витамина С.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие фрукты и овощи не следует употреблять на голодный желудок, чтобы не навредить своему здоровью.  Более подробно об этом читайте в нашей статье на сайте

Также сайт информировал о том, какие продукты, по мнению экспертов, нельзя совмещать с жареным картофелем, чтобы не вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта. Более того, это блюдо нельзя сочетать с несколькими продуктами, так как это может вызвать застойные процессы в организме.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ubr.ua/market/trade/blizhnij-vostok-rasschityvaet-na-ukrainskuju-holubiki-tseny-na-jahodu-poshli-vniz-4003863
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ