В Украине подешевела популярная ягода

Одна из самых вкусных и полезных ягод упала в цене практически на треть. Речь идет о голубике. Об этом информирует издание AgroNews, ссылаясь на UBR.

В Украине подешевела голубика. Фото из открытых источников

За последний год площадь под высадку голубики в стране увеличилась сразу в несколько раз. По прогнозам экспертов, в 2021 году будет собрано более, чем 7 000 тонн ягоды. Однако, чтобы случилось именно так, июнь не должен быть дождливым, но и сильной засухи также не должно быть.

Что касается цен на голубую ягоду, то для оптовых покупателей она снизится практически на треть. В прошлом году цена за килограмм составляла 10 долларов, а в этом — 7. Эксперты уверены, что и эта цена может еще понизиться. К слову, самые низкие цены на голубику в Испании и Польше. Там для оптовиков она обходится в 5 долларов за килограмм.

Если говорить о розничных ценах, то в 2020 году в Украине килограмм голубики стоил в 200-250 грн. В этом же году цены на нее также должны снизиться. Однако пока эксперты не готовы говорить, насколько.

Интересный факт о голубике: съев всего один стакан голубики в день, вы обогатите свой организм 25% суточной нормы витамина С.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие фрукты и овощи не следует употреблять на голодный желудок, чтобы не навредить своему здоровью. Более подробно об этом читайте в нашей статье на сайте





Также сайт информировал о том, какие продукты, по мнению экспертов, нельзя совмещать с жареным картофелем , чтобы не вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта. Более того, это блюдо нельзя сочетать с несколькими продуктами, так как это может вызвать застойные процессы в организме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!