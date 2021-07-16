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Главная Новости Бизнес Агро В Украине выросла средняя цена на курятину: сколько просят за кило
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В Украине выросла средняя цена на курятину: сколько просят за кило

По сравнению с прошлым годом мясо курицы выросло в цене на 16%

сегодня, 15:59
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы любят себя баловать мясными продуктами, в том числе приготовленными из курятины. Впрочем, в 2021 году мы платим за это мясо на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого. Информацию сообщает "АгроТаймс", ссылаясь на Минагрополитики.

В Украине выросла средняя цена на курятину: сколько просят за кило

Цена на куриное мясо в июле 2021 года слегка поднялась. Фото из открытых источников

В среднем по Украине производители просят за килограмм куриного мяса 55,99 гривен, учитывая налог на добавленную стоимость (НДВ). Такие июльские цены заметно возросли по сравнению с летом 2020 года.

Как сообщают специалисты, мясо курицы демонстрирует небольшое подорожание и на менее кратких отрезках времени. Так, в июне за кило курятины украинцы платили на 5% меньше. С прошлой недели стоимость мяса "подпрыгнула" на 1%.

Разумеется, цены по разным регионам Украины слегка разнятся. Самыми дорогими ценниками могут "похвастаться" производители курятины в южных областях: здесь за килограмм придется заплатить 61,79 грн.

Дешевле всего куриное мясо продается на востоке страны — по 51 грн/кг. На 61 копейку дороже стоит кило курятины в западных областях. Северные регионы реализуют курятину для потребителей в среднем по 57,13 гривен, а центральные — за 58,40 гривен.

Вероятно, небольшое повышении стоимости мяса будет ожидаться и дальше.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине очень скоро изменится цена на куриные яйца. Чего ожидать покупателям, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как обстоит ценовая ситуация на ягодном рынке страны. Сколько сейчас реализаторы просят за малину и голубику, мы рассказывали в нашей публикации.


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Источник: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/serednya-czina-kuryatyny-syagnula-zrosla-do-56-grn-kg/
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