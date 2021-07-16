В Украине выросла средняя цена на курятину: сколько просят за кило

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Вечканова Елена
Многие украинцы
любят себя баловать мясными продуктами, в том числе приготовленными из курятины.
Впрочем, в 2021 году мы платим за это мясо на 16% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого. Информацию сообщает "АгроТаймс", ссылаясь на Минагрополитики.
Цена на куриное мясо в июле 2021 года слегка поднялась. Фото из открытых источников
В среднем по
Украине производители просят за килограмм куриного мяса 55,99 гривен, учитывая
налог на добавленную стоимость (НДВ). Такие июльские цены заметно возросли по
сравнению с летом 2020 года.
Как сообщают
специалисты, мясо курицы демонстрирует небольшое подорожание и на менее кратких
отрезках времени. Так, в июне за кило курятины украинцы платили на 5% меньше. С
прошлой недели стоимость мяса "подпрыгнула" на 1%.
Разумеется, цены по
разным регионам Украины слегка разнятся. Самыми дорогими ценниками могут "похвастаться"
производители курятины в южных областях: здесь за килограмм придется заплатить
61,79 грн.
Дешевле всего куриное
мясо продается на востоке страны — по 51 грн/кг. На 61 копейку дороже стоит
кило курятины в западных областях. Северные регионы реализуют курятину для потребителей в
среднем по 57,13 гривен, а центральные — за 58,40 гривен.
Вероятно,
небольшое повышении стоимости мяса будет ожидаться и дальше.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине очень скоро изменится цена на куриные яйца. Чего ожидать покупателям, читайте в нашем материале.
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сейчас реализаторы просят за малину и голубику, мы рассказывали в нашей публикации.
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