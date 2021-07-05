В Украине скоро изменится цена на яйца: чего ожидать покупателям

Хозяевам и хозяйкам приготовиться: продуктовый рынок Украины ожидают очередные взлеты цен. По данным аналитика Украинского клуба агарного бизнеса Светланы Литвин, уже к концу августа стоимость куриных яиц снова увеличится, сообщает "Украина 24".



К концу лета яйца в Украине снова подорожают. Фото из открытых источников

На подобный печальный прогноз, поясняет эксперт, влияет сразу несколько факторов. Первый и очень масштабный — стоимость зерновых культур.

Как объяснила Светлана Литвин, кукуруза и пшеница только за первый месяц лета подскочили в цене на 60%. Стоимость же яиц (по сравнению уже с аналогичным периодом прошлого года) снизилась — на 5-7% в зависимости от производителя. Аналитик говорит, что подобная ситуация на рынке является весьма сложной для людей, которые занимаются яичным бизнесом.

Также на стоимость этого продукта сейчас значительно влияет потребность населения. Сейчас, в летний период, уверяет эксперт, многие частные домовладельцы обеспечивают себя яйцами за счет наличия домашней птицы, у которой начался период несения яиц.

И еще одним фактором, влияющим на общую рыночную ситуацию, является уменьшение экспорта яичной продукции. По словам Светланы Литвин, за первые пять месяцев нынешнего года, этот канал реализации товаров сократился почти вполовину.

Для того, чтобы компенсировать все расходы, производителям придется поднять цену на яйца, считает аналитик. При этом прогнозирует, что случится это не раньше августа. Пиковая стоимость — около 40 гривен за десять штук — придется уже на само окончание лета.

Стоит отметить, что, согласно предположениям специалистки, цена на этот популярный продукт останется повышенной все следующие полгода, до наступления весны — если производство яиц в промышленных масштабах не возрастет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшие месяцы украинцам также следует ожидать изменения стоимости куриного мяса. В какую сторону качнутся ценовые показатели, читайте в нашем материале.

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