Как изменятся цены на курятину в ближайшие месяцы - ответ эксперта

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Елизавета Черных
В ближайшие месяцы цены на мясо курицы могут измениться. В частности, стоимость может увеличиться. Таким мнением с изданием "Комментарии" поделилась аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, озвучивая прогноз цен на сельхозпродукцию на июль.
Как изменятся цены на курятину в ближайшие месяцы - фото из открытых источников
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.
Эксперт заявил, что со всех инициаторы закона хотят состричь немного денег. И, конечно же, у авторов не обошлось без прямых репрессий: если предприятие вдруг вздумает оспаривать какие-то штрафы в суде, имущество предприятия арестовывается и деятельность останавливается.
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