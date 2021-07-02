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Главная Новости Бизнес финансы Как изменятся цены на курятину в ближайшие месяцы - ответ эксперта
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Как изменятся цены на курятину в ближайшие месяцы - ответ эксперта

Сейчас производителям мяса птицы сложно осуществлять хозяйственную деятельность из-за значительного роста цен на зерновые культуры

сегодня, 20:00
Автор:

Елизавета Черных

В ближайшие месяцы цены на мясо курицы могут измениться. В частности, стоимость может увеличиться. Таким мнением с изданием "Комментарии" поделилась аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, озвучивая прогноз цен на сельхозпродукцию на июль.

Как изменятся цены на курятину в ближайшие месяцы - ответ эксперта

Как изменятся цены на курятину в ближайшие месяцы - фото из открытых источников

"Возможен рост цены в ближайшие месяцы на мясо птицы. Это случится в случае принятия правительственного законопроекта№5600, который предусматривает рост налоговой нагрузки на отрасль птицеводства. Сейчас производителям мяса птицы и яиц в течение года сложно осуществлять хозяйственную деятельность из-за значительного роста цен на зерновые культуры. А увеличение налогового давления неизбежно приведет к уменьшению производства (что мы уже можем наблюдать) и ответу на рост цен", — заявила аналитик. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.

Эксперт заявил, что со всех инициаторы закона хотят состричь немного денег. И, конечно же, у авторов не обошлось без прямых репрессий: если предприятие вдруг вздумает оспаривать какие-то штрафы в суде, имущество предприятия арестовывается и деятельность останавливается.


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Источник: https://money.comments.ua/news/finance/kakimi-budut-ceny-na-produkty-v-iyule-ekspert-ozvuchila-prognoz-679585.html
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