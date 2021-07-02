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Главная Новости Бизнес финансы Какими будут цены на продукты в июле: эксперт озвучила прогноз
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Какими будут цены на продукты в июле: эксперт озвучила прогноз

По словам Светланы Литвин, в июле 2021 ожидается снижение цен практически на всю группу овощей

сегодня, 14:34
Автор:

Елизавета Черных

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин озвучила прогноз цен в Украине в июле. Специалист также рассказала, что и почему из сельхозпродукции может подорожать или наоборот.

Какими будут цены на продукты в июле: эксперт озвучила прогноз

Какими будут цены на продукты в июле. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Июль — это замечательный летний месяц, в котором начинает созревать практически весь спектр отечественных овощей и фруктов. С увеличением предложения соответственно и снижаются цены", — говорит аналитик.

По словам Светланы Литвин, в июле 2021 ожидается снижение цен практически на всю группу овощей: помидоры, огурцы, болгарский перец, кабачки, баклажаны, картофель и др. И снижение цены будет в среднем на уровне 15-30% по сравнению с ценами в июне текущего года.

"Немножко другая ситуация с отечественными фруктами и ягодами. На некоторые виды ягод сейчас разгар сезона и не стоит ожидать дальнейшее снижение цен в июле. К ним относится, в первую очередь, клубника, цены на которую уже не будут снижаться, а возможен лишь постепенный рост в связи со снижением предложения. С опозданием в две недели будет наблюдаться аналогичная ситуация и с черешней, хотя в этом году она и не порадовала своей ценовой доступностью", — добавила специалист.

Стоит ожидать постепенное снижение цены на другие виды косточковых, отмечает эксперт, в частности, абрикосы, сливы, вишню. Однако вряд ли снижение цены более чем на 10-15%. Светлана Литвин акцентирует внимание, что в этом году значительные осадки, град и порывы ветра повредили часть урожая косточковых в некоторых областях Украины, поэтому предложение будет меньше запланированного. Однако обещают порадовать персики, урожай которых пока прогнозируется на хорошем уровне.

"Также возможен рост цены в ближайшие месяцы на мясо птицы. Это случится в случае принятия правительственного законопроекта№5600, который предусматривает рост налоговой нагрузки на отрасль птицеводства. Сейчас производителям мяса птицы и яиц в течение года сложно осуществлять хозяйственную деятельность из-за значительного роста цен на зерновые культуры. А увеличение налогового давления неизбежно приведет к уменьшению производства (что мы уже можем наблюдать) и ответу на рост цен", — резюмировала аналитик.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сахар в Украине стоит вдвое дороже, чем в Европе: почему.



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Источник: https://comments.ua/
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