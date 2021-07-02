Какими будут цены на продукты в июле: эксперт озвучила прогноз

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Елизавета Черных
Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин озвучила прогноз цен в Украине в июле. Специалист также рассказала, что и почему из сельхозпродукции может подорожать или наоборот.
Какими будут цены на продукты в июле. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
По словам Светланы Литвин, в июле 2021 ожидается снижение цен практически на всю группу овощей: помидоры, огурцы, болгарский перец, кабачки, баклажаны, картофель и др. И снижение цены будет в среднем на уровне 15-30% по сравнению с ценами в июне текущего года.
Стоит ожидать постепенное снижение цены на другие виды косточковых, отмечает эксперт, в частности, абрикосы, сливы, вишню. Однако вряд ли снижение цены более чем на 10-15%. Светлана Литвин акцентирует внимание, что в этом году значительные осадки, град и порывы ветра повредили часть урожая косточковых в некоторых областях Украины, поэтому предложение будет меньше запланированного. Однако обещают порадовать персики, урожай которых пока прогнозируется на хорошем уровне.
Ранее портал "Комментарии" писал, что сахар в Украине стоит вдвое дороже, чем в Европе: почему.
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