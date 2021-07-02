Внесение изменений в Налоговый кодекс: кто окажется под ударом

Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей.

Налоговый кодекс Украины - фото из открытых источников

Эксперты оценили для портала комментарии позитив и негатив предлагаемых изменений, а также рассказали, кто окажется под ударом и что следует изменить ко второму чтению.

Дополнительные поступления должны использоваться как компенсаторы для снижения других налогов, вредных для украинской экономики

Экономист, представитель Экономической экспертной платформы (ЭЭП) Олег Гетман отмечает, что они с коллегами проанализировали проект закона №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. По их мнению, в нем есть как позитив, так и негатив. Причем последнего – куда больше.

"К позитиву стоит отнести нормы касательно корректировки базы рентной платы и введения дифференциации ставок налогообложения железных руд, оптимизацию экологического налога за выбросы двуокиси углерода в атмосферу, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за отходы для предприятий горной промышленности", — перечисляет Олег Гетман.

Среди негативных моментов законопроекта №5600 эксперт выделил ТОП-7.

1. Предложение установить налоги на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 18% доходов физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, включая земельные участки, в течение налогового года (действующая норма 5%). По мнению представителей ЭЭП, это приводит к двойному налогообложению, так как средства на которые налогоплательщик покупал объект недвижимости и теперь себе возвращает, уже были обложены НДФЛ.

2. Налогообложение НДС операций по продаже жилья. Сейчас они, кроме первой поставки жилья, освобождены от налогообложения. Нововведение, если будет поддержано окончательно, приведет к нарушению евроинтеграционных обязательств Украины, к нарушению принципа нейтральности НДС, к росту стоимости жилья.

3. Установление местных налогов и сборов со стороны местных советов хотят вывести из-под действия Закона 1160 по регуляторной политики. Это дает огромные полномочия местным чиновникам и лишает общественность возможности контроля за действиями власти.

4. Попытку привлечь к налогообложению микрособственников земель, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельхозпродукции, выращенной непосредственно физическим лицом на земельных участках, размер которых находится в пределах 0,5 га (действующая норма — не превышает 2 га).

5. Фактическое увеличение налоговой нагрузки на добросовестных сельхозпроизводителей: предлагаемая ставка МПЗ в размере 5% от НПО значительно превышает средние по Украине показатели суммы уплаченных налогов легальных с/х производителей (4,5% НПО по данным налоговой за 2020 год).

6. Намерение предоставить налоговикам полномочия обращаться в суд с требованием ограничить выезд руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга (независимо от суммы такого долга). Такая норма содержит значительные коррупционные риски и уменьшает привлекательность Украины с точки зрения иностранных инвесторов.

7. Ограничение возможности включения плательщиками налога в состав налогового кредита налоговых накладных, составленных более 6 месяцев (сейчас 365 дней) с момента операции. При массовом блокировании/приостановлении регистрации налоговых накладных такая норма может привести к скрытой мотивации контролирующего органа в искусственном затягивании в решении разблокировании налоговых накладных и коррупционных рисков.

Олег Гетман подчеркивает важность корректировки этих негативных норм перед вынесением законопроекта в зал заседаний для принятия во втором чтении и в целом. Он также акцентирует, что дополнительные поступления должны использоваться как компенсаторы для снижения других налогов, вредных для украинской экономики.

Достанется всем — и ФОПам, и фермерам, и даже огородникам

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.

"Не буду останавливаться на деталях, поскольку достанется всем — и ФОПам, и фермерам, и даже огородникам. Со всех инициаторы закона хотят состричь немного денег. И, конечно же, у авторов не обошлось без прямых репрессий: если предприятие вдруг вздумает оспаривать какие-то штрафы в суде, имущество предприятия арестовывается и деятельность останавливается. Мило. Процитирую — "Право налогового залога возникает с момента подачи жалобы в вышестоящий контролирующий орган и / или обращения налогоплательщика в суд с иском о признании недействительным решения контролирующего органа о начислении суммы денежного обязательства". Естественно, что позиции Украины в рейтингах Doingbusiness и экономической свободы изменятся в худшую сторону", — прогнозирует Павел Себастьянович.

Эксперт признался, что ему абсолютно непонятна цель, которую преследуют правительство и парламент.

"Чего они хотят добиться? Какую проблему решают? Очевидная проблема Украины — это бедность. Источник богатства — это частный сектор. И если политика направлена на ухудшения условий для жизни частного сектора, то и богатства не добавится. Похоже, этот парламент только увеличит наше отставание от стран первого мира", — резюмирует Павел Себастьянович.

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