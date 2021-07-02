Внесение изменений в Налоговый кодекс: кто окажется под ударом

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Елизавета Черных
Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей.
Налоговый кодекс Украины - фото из открытых источников
Эксперты оценили для портала комментарии позитив и негатив предлагаемых изменений, а также рассказали, кто окажется под ударом и что следует изменить ко второму чтению.
Экономист, представитель Экономической экспертной платформы (ЭЭП) Олег Гетман отмечает, что они с коллегами проанализировали проект закона №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. По их мнению, в нем есть как позитив, так и негатив. Причем последнего – куда больше.
"К позитиву стоит отнести нормы касательно корректировки базы рентной платы и введения дифференциации ставок налогообложения железных руд, оптимизацию экологического налога за выбросы двуокиси углерода в атмосферу, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за отходы для предприятий горной промышленности", — перечисляет Олег Гетман.
Среди негативных моментов законопроекта №5600 эксперт выделил ТОП-7.
1. Предложение установить налоги на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 18% доходов физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, включая земельные участки, в течение налогового года (действующая норма 5%). По мнению представителей ЭЭП, это приводит к двойному налогообложению, так как средства на которые налогоплательщик покупал объект недвижимости и теперь себе возвращает, уже были обложены НДФЛ.
2. Налогообложение НДС операций по продаже жилья. Сейчас они, кроме первой поставки жилья, освобождены от налогообложения. Нововведение, если будет поддержано окончательно, приведет к нарушению евроинтеграционных обязательств Украины, к нарушению принципа нейтральности НДС, к росту стоимости жилья.
3. Установление местных налогов и сборов со стороны местных советов хотят вывести из-под действия Закона 1160 по регуляторной политики. Это дает огромные полномочия местным чиновникам и лишает общественность возможности контроля за действиями власти.
4. Попытку привлечь к налогообложению микрособственников земель, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельхозпродукции, выращенной непосредственно физическим лицом на земельных участках, размер которых находится в пределах 0,5 га (действующая норма — не превышает 2 га).
5. Фактическое увеличение налоговой нагрузки на добросовестных сельхозпроизводителей: предлагаемая ставка МПЗ в размере 5% от НПО значительно превышает средние по Украине показатели суммы уплаченных налогов легальных с/х производителей (4,5% НПО по данным налоговой за 2020 год).
6. Намерение предоставить налоговикам полномочия обращаться в суд с требованием ограничить выезд руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга (независимо от суммы такого долга). Такая норма содержит значительные коррупционные риски и уменьшает привлекательность Украины с точки зрения иностранных инвесторов.
7. Ограничение возможности включения плательщиками налога в состав налогового кредита налоговых накладных, составленных более 6 месяцев (сейчас 365 дней) с момента операции. При массовом блокировании/приостановлении регистрации налоговых накладных такая норма может привести к скрытой мотивации контролирующего органа в искусственном затягивании в решении разблокировании налоговых накладных и коррупционных рисков.
Олег Гетман подчеркивает важность корректировки этих негативных норм перед вынесением законопроекта в зал заседаний для принятия во втором чтении и в целом. Он также акцентирует, что дополнительные поступления должны использоваться как компенсаторы для снижения других налогов, вредных для украинской экономики.
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.
"Не буду останавливаться на деталях, поскольку достанется всем — и ФОПам, и фермерам, и даже огородникам. Со всех инициаторы закона хотят состричь немного денег. И, конечно же, у авторов не обошлось без прямых репрессий: если предприятие вдруг вздумает оспаривать какие-то штрафы в суде, имущество предприятия арестовывается и деятельность останавливается. Мило. Процитирую — "Право налогового залога возникает с момента подачи жалобы в вышестоящий контролирующий орган и / или обращения налогоплательщика в суд с иском о признании недействительным решения контролирующего органа о начислении суммы денежного обязательства". Естественно, что позиции Украины в рейтингах Doingbusiness и экономической свободы изменятся в худшую сторону", — прогнозирует Павел Себастьянович.
Эксперт признался, что ему абсолютно непонятна цель, которую преследуют правительство и парламент.
"Чего они хотят добиться? Какую проблему решают? Очевидная проблема Украины — это бедность. Источник богатства — это частный сектор. И если политика направлена на ухудшения условий для жизни частного сектора, то и богатства не добавится. Похоже, этот парламент только увеличит наше отставание от стран первого мира", — резюмирует Павел Себастьянович.
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