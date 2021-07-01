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Отставка ТОП-менеджеров НБУ: риски и последствия

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем могут быть связаны увольнения в Нацбанке, а также о том, могут ли они привести к серьезным последствиям

сегодня, 14:01
Автор:

Елизавета Черных

Все девять руководителей департамента лицензирования Нацбанка Украины (НБУ) во главе с директором Александром Бевзом ушли в отставку. Об уходе заявил и глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук. 

Отставка ТОП-менеджеров НБУ: риски и последствия

НБУ - фото из открытых источников

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем связаны подобные шаги, а также к чему они могут привести. 

Речь не идет о смене политики лицензирования, о неких теневых интересах

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников признался: "Я спокойно отношусь к подвижкам в НБУ, в том числе уходу представителей отдела лицензирования. Речь идет о переформатировании самой команды. В свое время там были граждане, ориентированные на Гонтареву, на близких ей зампредседателей правления. Сейчас достаточно уныло, в течение года, они исходят из НБУ".

По мнению экономиста, речь не идет о смене политики лицензирования, о неких теневых интересах.

"Это просто очистка команды, переформатирование ее под Кирилла Шевченко, ставшего председателем НБУ летом-2020. Просто придут другие люди – и будут работать по тем же правилам, нормативным актам, которые были и ранее. Но уже в рамках новой команды", — поясняет Алексей Плотников.

Единственный негатив, который может быть реализован — это остановка реформ

Аналитик Alpari Максим Пархоменко считает, что в данный момент ситуация выглядит как дополнительные нестыковки в работе НБУ, но не как системный кризис.

"Новая команда выдавливает старую, которая давно работала и показала достаточно хорошие результаты. Сейчас это похоже на подковерные игры, — отмечает аналитик. – Но даже если высказываемые опасения (покидающие НБУ кадры заявили о централизации власти в одних руках, замене коллегиальности директивным принятием решений – прим. ред.) оправдаются, нарушить систему не получится. Суть в том, что многие проблемные банки, которые и были катализаторами кризисов, уже выведены с рынка. А многие проблемы решены".

По мнению Максима Пархоменко, единственный негатив, который может быть реализован — это остановка реформ. До чего вряд ли дойдет.

"Таким образом, в ближайшее время последствий от этих изменений мы не увидим", — прогнозирует аналитик.

Ранее портал "Комментарии" писал, что НБУ утвердил нового главу правления "ПриватБанка".


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Источник: https://comments.ua/
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