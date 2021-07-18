На прилавках Украины появилась черника: во сколько обойдется кило ягоды

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Вечканова Елена
Любителям
сезонных ягод приготовиться: малина отходит на задний план, нынче в приоритете
— черника. Особо полезную ягоду рекомендуют есть для укрепления иммунитета.
Однако, как сообщает "Сегодня", кошельку придется изрядно похудеть, если вы
решите запастись литром-другим черники.
Чернику на рынке можно купить за 80-100 гривен/литр. Фото из открытых источников
Дешевле
всего приобрести летнюю вкуснятину можно у стихийных торговцев — к примеру, на
обочинах больших трасс. Жители сел таким образом зарабатывают себе лишнюю копейку,
лично собирая ягоду. Если сумеете найти чернику в таком месте, то с вас за литр
попросят 55-60 гривен.
Однако
если ездить в поисках ягод времени нет, готовьтесь к тому, что черника
обойдется вам намного дороже. Даже на рынках её цена весьма и весьма неудовлетворительна
для финансового состояния покупателя: готовьтесь отдать минимум 80-100
грн/литр.
При
этом учтите: чем дешевле ягода, тем менее она сладкая и "качественная". За
действительно хорошую чернику придется приплатить.
О
ценах на это летнее лакомство в супермаркетах и вовсе говорить сложно. Здесь
стоимость черники стартует от 150 гривен за килограмм. Благо, фасуют её в емкости по
500-600 г, так что особо жаждущие отведать ягод таки могут себе позволить такую
покупку.
Интересно,
что у заготовителей оптовые реализаторы закупают чернику по смешной цене — 40 грн/кг.
Из-за чего происходит настолько огромная накрутка, неизвестно.
Однако
черника часто стоит своих денег: она не только хороша для зрения, но и
рекомендуется к употреблению даже диабетикам.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, во сколько украинцам сейчас может обойтись кило малины и голубики. Подробнее — в нашем материале.
Также
на портале вы можете узнать о пяти самых удивительных свойствах малины, из-за которых эту ягоду стоит добавить в свой рацион.
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