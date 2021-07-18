logo
Русский Українська

BTC/USD

31656.94

ETH/USD

1901.88

LTC/USD

119.41

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро На прилавках Украины появилась черника: во сколько обойдется кило ягоды
commentss НОВОСТИ Все новости

На прилавках Украины появилась черника: во сколько обойдется кило ягоды

Несмотря на начало сезона черники цены на ягоду «кусаются» — от 80 до более 10 гривен на городских рынках

сегодня, 21:59
Автор:

Вечканова Елена

Любителям сезонных ягод приготовиться: малина отходит на задний план, нынче в приоритете — черника. Особо полезную ягоду рекомендуют есть для укрепления иммунитета. Однако, как сообщает "Сегодня", кошельку придется изрядно похудеть, если вы решите запастись литром-другим черники.

На прилавках Украины появилась черника: во сколько обойдется кило ягоды

Чернику на рынке можно купить за 80-100 гривен/литр. Фото из открытых источников

Дешевле всего приобрести летнюю вкуснятину можно у стихийных торговцев — к примеру, на обочинах больших трасс. Жители сел таким образом зарабатывают себе лишнюю копейку, лично собирая ягоду. Если сумеете найти чернику в таком месте, то с вас за литр попросят 55-60 гривен.

Однако если ездить в поисках ягод времени нет, готовьтесь к тому, что черника обойдется вам намного дороже. Даже на рынках её цена весьма и весьма неудовлетворительна для финансового состояния покупателя: готовьтесь отдать минимум 80-100 грн/литр.

При этом учтите: чем дешевле ягода, тем менее она сладкая и "качественная". За действительно хорошую чернику придется приплатить.

О ценах на это летнее лакомство в супермаркетах и вовсе говорить сложно. Здесь стоимость черники стартует от 150 гривен за килограмм. Благо, фасуют её в емкости по 500-600 г, так что особо жаждущие отведать ягод таки могут себе позволить такую покупку.

Интересно, что у заготовителей оптовые реализаторы закупают чернику по смешной цене — 40 грн/кг. Из-за чего происходит настолько огромная накрутка, неизвестно.

Однако черника часто стоит своих денег: она не только хороша для зрения, но и рекомендуется к употреблению даже диабетикам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, во сколько украинцам сейчас может обойтись кило малины и голубики. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о пяти самых удивительных свойствах малины, из-за которых эту ягоду стоит добавить в свой рацион.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://economics.segodnya.ua/economics/enews/sezon-cherniki-startoval-pochem-prodayut-yagodu-i-gde-nayti-deshevuyu-1564314.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ