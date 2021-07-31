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Главная Новости Бизнес финансы В Украине подорожали молочные продукты: актуальные цены
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В Украине подорожали молочные продукты: актуальные цены

Подобный рост цен является прогнозируемым

сегодня, 10:22
Автор:

Елизавета Черных

В Украине отмечается рост цен на молочные продукты. Об этом сообщили в эфире "Cніданок з 1+1", передает ТСН. 

В Украине подорожали молочные продукты: актуальные цены

В Украине подорожали молочные продукты - фото из открытых источников

Так, по данным Министерства финансов, в июле стоимость молока выросла практически на три гривны. Таким образом 900 грамм продукта теперь стоят свыше 32 гривен. На столько же выросла цена йогурта, который теперь можно приобрести за более, чем 36 гривен. Сметана в июле увеличилась в цене на две гривны в сравнении с июнем. 

Эксперты утверждают, что подобный рост цен является прогнозируемым. К тому же, специалисты отмечают, что осенью в Украину придет очередной рост цен на основные продукты. 

Напомним, цены на подсолнечное масло откровенно шокируют украинцев. По словам экономиста Олега Пендзина, стоимость растительного масла снижаться не будет. Кроме того, цена за литр продукта осенью может вырасти  до 100 гривен.

Также отметим, что экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на ближайшее время и рассказал, что подорожает или подешевеет к концу года.  В августе традиционно снижаются цены на сезонные овощи. Так, активнее всего дешевеют продукты из "борщевого" набора: капуста, свекла, картофель, морковь, лук и помидоры. Это связано с новым урожаем, который появляется на полках магазинов как раз к концу лета.  По словам Адриана Пантюхова, по итогам июня инфляция потребительских цен, в частности для продуктов питания и одежды, замедлилась до -0,1% и -2,8% соответственно. Кроме того, напоминает специалист, НБУ поднял учетную ставку до 8% в конце июля, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukraine-podorozhali-molochnye-produkty-kakie-seychas-ceny-na-moloko-i-smetanu-1832767.html
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