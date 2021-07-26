Прогноз цен в Украине: что подорожает или подешевеет к концу года

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов поделился с изданием "Комментарии" прогнозом цен на ближайшее время и рассказал, что подорожает или подешевеет к концу года.

Прогноз цен в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"В августе традиционно снижаются цены на сезонные овощи. Так, активнее всего дешевеют продукты из "борщевого" набора: капуста, свекла, картофель, морковь, лук и помидоры. Это связано с новым урожаем, который появляется на полках магазинов как раз к концу лета", — говорит эксперт.

По словам Адриана Пантюхова, по итогам июня инфляция потребительских цен, в частности для продуктов питания и одежды, замедлилась до -0,1% и -2,8% соответственно. Кроме того, напоминает специалист, НБУ поднял учетную ставку до 8% в конце июля, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен.

"К началу – средине осени одежда и обувь подорожают на 5-10% на фоне роста цен на сырье и перевозку. Кроме того, важно отметить, что хлопок с начала года уже подорожал на 35%", — продолжает экономический эксперт.

Зерновые, по словам Адриана Пантюхова, также вырастут в цене из-за восстановления деловой активности и общего повышения цен в странах после внедрения крупных стимулирующих пакетов.

Однако к концу 2021 года нагрев экономики замедлится, НБУ прогнозирует более низкую инфляцию уже в октябре – декабре. Украине не стоит ждать резкого повышения цен на основные продукты питания, но из-за мировой тенденции к разгону инфляции цены на продукты будут умеренно расти. Но переход к жесткой монетарной политике не за горами – недавно НБУ поднял ставку на 0,5%, ЦБ РФ — на 1% до 6,5%, а ФРС США, по неподтвержденным данным, поднимет ставку до конца этого года. В такой экономической системе цены будут расти медленнее.





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