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В Украине взлетели цены на мясо: где дороже всего

Цены на мясо отличаются в разных областях

сегодня, 08:17
Автор:

Елизавета Черных

В Украине отмечается подорожание мяса крупного рогатого скота. В частности, стоимость говядины достигает 102,72 грн/кг, что на 16% выше, чем в 2020 году и на 1% выше, нежели неделю назад. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, пишет ТСН, ссылаясь на agronews.uа.

В Украине взлетели цены на мясо: где дороже всего

Цены на мясо в Украине - фото из открытых источников

В материале говорится, что в начале месяца средняя закупочная стоимость мяса рогатого скота была равна 42,6 тыс. грн/тонна (без НДС). Это говорит о том, что по прошествии года цена увеличилась на 10%, за месяц на 2% и на 1% за неделю. По регионам цены отличаются — дешевле всего мясо в южной части страны  — 36,75 тыс. грн; а дороже в центральной — 49,88 тыс. грн.

К примеру, в Центре Украины говядину можно приобрести до 115,77 грн (что является наиболее высоким значением), немного дешевле мясо стоит в северных областях — 101,45 грн. Еще дешевле мясо можно купить на Востоке — 98,25 грн/кг. 

А вот наиболее низкую стоимость говядины фиксируют в западной части страны — 95,38 грн/кг.  

Ранее портал "Комментарии" писал, что согласно прогнозам экспертов, с осени в Украине начнут дорожать продукты. Некоторые позиции товаров заметно вырастут в цене. Уже в сентябре подорожают мясные продукты, а также произойдет рост цен на молоко и яйца. Ожидается, что стоимость этих товаров увеличится примерно на 20%. Что касается фруктов и овощей, то их цены будут напрямую зависеть от погодных условиях и полученного в итоге урожая. 

По словам специалистов, цены на сахар к осени текущего года останутся прежними. Не коснется подорожание и подсолнечного масла, цена которого уже на сегодняшний день достигает в среднем 70 гривен за один литр. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-vzleteli-ceny-na-myaso-v-kakih-regionah-produkt-stoit-deshevle-a-gde-dorozhe-vsego-1829308.html
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