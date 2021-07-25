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Главная Новости Бизнес экономика С сентября в Украине вырастут цены на продукты:что подорожает
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С сентября в Украине вырастут цены на продукты:что подорожает

Некоторые товары станут в несколько раз дороже

сегодня, 16:33
Автор:

Денис Подставной

Согласно прогнозам экспертов, с осени в Украине начнут дорожать продукты. Некоторые позиции товаров заметно вырастут в цене. Об этом информирует издание BusinessUA.

С сентября в Украине вырастут цены на продукты:что подорожает

В Украине подорожают продукты. Фото из открытых источников

Уже в сентябре подорожают мясные продукты, а также произойдет рост цен на молоко и яйца. Ожидается, что стоимость этих товаров увеличится примерно на 20%. Что касается фруктов и овощей, то их цены будут напрямую зависеть от погодных условиях и полученного в итоге урожая. 

По словам специалистов, цены на сахар к осени текущего года останутся прежними. Не коснется подорожание и подсолнечного масла, цена которого уже на сегодняшний день достигает в среднем 70 гривен за один литр. К слову, этим летом, как раз таки, заметно подорожали сахар и подсолнечное масло. 

Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что рост цен на масло связан со спросом на подсолнечник в мире. Предпринимателям не выгодно продавать продукт на внутреннем рынке по ценам, которые ниже тех, по которым они могут реализовать на экспорт. Что касается сахара, то на него были повышены цены в стране в сезон консервации. Эксперты считают, что производители этим как раз таки и воспользовались. 

Напомним, что в середине лета на украинском рынке значительно подешевел картофель. Всего за одну неделю цены на этот овощ в Украине упали на 16%. Производители вынуждены ставить крайне низкие цены. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале на нашем сайте.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине значительно изменились цены на овощи, что входят в "борщевой" набор. Эксперты рассказали, какие продукты изменились в цене и на сколько. 




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