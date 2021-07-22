В Украине значительно подешевел популярный овощ: названы новые цены

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Мокрик Анастасия
За последнюю неделю в Украине значительно упали цены на картофель. Производители обеспокоены сложившейся ситуацией. Об этом пишет издание EastFruit.
В Украине подешевел картофель. Фото из открытых источников
Резкий спад цен связан с сильным ухудшением качества продукта. Причиной тому послужили проливные дожди, которые недавно бушевали едва ли не по всей стране. Однако больше всего пострадал картофель в Херсонской области. Овощ начал гнить прямо на полях.
На сегодняшний день практически весь картофель, который есть в продаже, является непригодным для хранения, поэтому распродать его нужно как можно скорее. Чтобы реализовать товар, производителям приходится постоянно менять цены, разумеется, не в свою пользу. Стоит отметить, что спрос сейчас наоборот упал. Потребителя зачастую попросту не устраивает внешний вид продаваемого картофеля, что и является причиной его отказа от покупки.
В сравнении с прошлой неделей, цены на картофель в Украине упали на 16%. Самым дешевым сейчас в продаже является как раз таки картофель из Херсонской области. Его продают по 3-4 гривны за килограмм. В среднем овощ сейчас стоит ненамного дороже. Его цена составляет от 4 до 7 гривен за килограмм.
Фермеры считают, что до конца сезона цены на картофель уже, скорее всего, не будут расти. Когда начнется уборка урожая, который будет пригоден для хранения, можно будет говорить о повышении стоимости этого продукта.
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олег
сегодня, 16:48
Пусть автор статьи зайдёт в супермаркет Киева или на рынок и посмотрит какая там цена. но 7 гривен там можно купить только картошку 2 сорта мелкую и вялую. В аду лжецы будут своим поганым языком лизать раскалённые сковородки. Афтару туда путёвка прописана.