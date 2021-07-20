Сколько стоит сварить борщ в Украине: цены на овощи

На данный период в Украине значительно изменились цены на овощи, что входят в так называемый борщевой набор. Эксперты рассказали о том, стоимость каких продуктов изменилась больше всего и что на это повлияло. Об этом сообщает издание gazeta.ua.

Цены на овощи для борща - фото: из открытых источников

По информации источника, картофель средних сортов сейчас подешевел больше остальных овощей на рынке. Его цена оставляет от 8 до 10 гривен за килограмм (розница). А если говорить об опте, то на него ставят ценник от 4 до 5 гривен за 1 кг. Однако сами производители считают, что такая цена — на грани рентабельности. Стоит отметить, что в последние несколько лет цена от оптовиков составляла в два раза больше, то есть 8-9 грн за кг. Все дело в том, что в этом году среднего картофеля вырастили слишком много, намного больше чем в прошлом году. Закладывать на хранение его не будут. Сейчас нужно распродавать все запасы. Поэтому цены максимально снижены.

Снижаются цены также и на морковь. Однако она все же остается самым дорогим овощем в борщевом наборе. Стоимость килограмма моркови составляет примерно 25 гривен. Следом за ней — свёкла. За один кг овоща просят 20 гривен.

Лук обойдется покупателям в 14 гривен за 1 кг. Эксперты отмечают, что это на 100% больше, чем в прошлом году, так как тогда удалось вырастить больше лука и продавали его "по дешевке".

Капуста продается по цене 10 гривен за килограмм. Томаты на данный момент продают из пленочных теплиц. Оптовые цены составляют на них 12-19 грн за 1 кг. В продаже также есть и томаты со стационарных тепличных комбинатов. Их стоимость колеблется от 22 до 25 грн за кг (опт).

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Украине подешевел популярный овощ. Названы новые цены. Также издание сообщало о ценах на арбуз в Украине.













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