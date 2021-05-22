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Главная Новости Бизнес экономика В Украине подешевел популярный овощ: новые цены
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В Украине подешевел популярный овощ: новые цены

Эксперты назвали причины снижения цен на популярный в Украине овощ

сегодня, 10:36
Автор:

Мокрик Анастасия

На этой неделе в Украине резко стали дешеветь тепличные огурцы. Разбег в цене по сравнению с прошлой неделей составляет почти 40%. Об этом  сообщают аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

В Украине подешевел популярный овощ: новые цены

В Украине подешевели тепличные огурцы - фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день один килограмм тепличных огурцов обойдется в среднем 10-14 гривен. Еще в конце прошлой недели эта цена была больше на целых 37%. Изменилась цена и на бугорчатые огурцы. Сейчас их стоимость от 12 до 18 гривен за 1 кг. Это на 25% меньше, чем на прошлой неделе. Что касается огурцов из летних теплиц, то их цена варьируется от 7 до 12 гривен за килограмм. 

По сравнению с маем прошлого года, гладкие огурцы стали дешевле на 41%. Бугорчатые огурцы также упали в цене на 37% за год. Аналитики не исключают, что в дальнейшем цены на тепличные огурцы еще упадут. 

По мнению экспертов, причина понижения стоимость на популярный овощ таится в том, что сейчас большая часть производителей приступила к сбору урожая в теплицах. В связи с этим на рынках произошел рост предложения. Есть еще и вторая причина резкого спада цен — уменьшение спроса на данный овощ. 

Отметим, что вскоре помимо огурцов в Украине также начнет дешеветь и клубника. По ка её стоимость за килограмм достигает 200 гривен. Однако уже в июне прогнозируется спад цен на летнюю ягоду. 



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Источник: https://www.fruit-inform.com/ru/news/186045#.YKijUagzY2x
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