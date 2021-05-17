Цены на бензин взлетели из-за договоренностей ОККО, WOG и SOCAR: Загребельская рассказала, что произошло



















Одновременный рост цен на бензин в сетях SOCAR, WOG и ОККО говорит о картельном сговоре трех лидеров топливного рынка Украины. Об этом заявила бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, говорится в журналистском расследовании "Особливий погляд".

Агия Загребельская о сговоре ОККО, WOG и SOCAR

"Для чего компании входят в картельный сговор? ... Если компании начинают конкурировать между собой по цене, то соответственно уменьшается маржинальность. Всегда участникам рынка гораздо выгоднее договориться между собой об определенной цене, которую они держат и тогда их маржинальность остается достаточно высокой и необходимый объем они между собой делят и все равно продают", – объясняет Загребельская.

Отметим, стоимость бензина А95 в сетях АЗС ОККО, WOG и SOCAR составляет 31,99 грн. за литр, что выше средней по рынку на более 2,5 грн. Эксперты отмечают, что с каждого литра горючего сети имеют до 11 грн чистой прибыли. Кроме того, эти три компании, по мнению экс-уполномоченной АМКУ, пытаются диктовать такую наценку всем другим станциям АЗС.

"У них разные источники поставок, у них разная плата, разная логистика и такого не должно быть, но мы такое наблюдаем. Антимонопольный комитет постоянно обращает на это внимание ... 16-й, 17-й, 19-й или 18-й также были штрафы. По меньшей мере, 3 раза только с 15 года Антимонопольный комитет уже накладывал штрафы. Около пяти раз Антимонопольный комитет давал рекомендации. Штрафы налагаются в основном на лидеров рынка – это компании SOCAR, это компании WOG, это компании ОККО, работающих под брендом. Это такие 3 ценовые лидера", – говорит Агия Загребельская.





По ее мнению, факт картельного сговора подтверждает реакция этих трех сетей АЗС на решение Кабмина ввести госрегулирование цен на топливо – на период действия карантина правительство установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Загребельская обращает внимание на то, что в ответ на такую инициативу ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая они синхронно приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина.





Напомним, эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине.

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