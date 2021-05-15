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Елизавета Черных
Правительство Украины приняло новую редакцию постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно ему, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.
Эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине - фото из открытых источников
Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что у ряда участников рынка действуют странные программы лояльности.
По его словам, раньше, когда в Украине разрешали реализацию низших экологических классов (Евро3, Евро4), столь большую разницу в цене бензина можно было объяснить лучшими экологическим и эксплутационными характеристиками. Но сегодня прирост таких характеристик не столь значителен, чтобы добавлять "лишние" 5 грн к цене топлива.
"Такие вопросы неоднократно задавались трейдерам представителями Антимонопольного комитета и независимыми экспертами. Но внятного ответа так и не услышали. Не исключено, что нынешнее решение Кабмина направлено как раз на урегулирование данной ситуации. Хоть, конечно, к тому, как это пытается сделать правительство, есть также много вопросов", — резюмирует эксперт.
Ранее портал "Комментарии" писал, как за месяц подорожали продукты в Украине.
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