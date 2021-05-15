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Эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине

Специалист оценил для портала "Комментарии" принятие Кабмином новой редакции постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

сегодня, 20:20
Автор:

Елизавета Черных

Правительство Украины приняло новую редакцию постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно ему, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.

Эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине

Эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине - фото из открытых источников

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что у ряда участников рынка действуют странные программы лояльности.

"В их рамках клиентам, имеющим карточки определенных сетей, предоставляются скидки в размере до 5 грн при покупке каждого литра топлива. Объяснить такие значительные скидки – около 15%, сложно. Точно так же не ясно, почему некоторые украинские заправки предлагают бензин А-95-Евро5, по ценам, которые отличаются на 8 грн", — отмечает Геннадий Рябцев.

По его словам, раньше, когда в Украине разрешали реализацию низших экологических классов (Евро3, Евро4), столь большую разницу в цене бензина можно было объяснить лучшими экологическим и эксплутационными характеристиками. Но сегодня прирост таких характеристик не столь значителен, чтобы добавлять "лишние" 5 грн к цене топлива.

"Такие вопросы неоднократно задавались трейдерам представителями Антимонопольного комитета и независимыми экспертами. Но внятного ответа так и не услышали. Не исключено, что нынешнее решение Кабмина направлено как раз на урегулирование данной ситуации. Хоть, конечно, к тому, как это пытается сделать правительство, есть также много вопросов", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, как за месяц подорожали продукты в Украине. 


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Источник: https://money.comments.ua/news/finance/kabinet-ministrov-vvel-gosregulirovanie-cen-na-toplivo-chto-budet-s-benzinom-i-dt-676881.html
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