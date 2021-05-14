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Кабинет министров ввел госрегулирование цен на топливо: что будет с бензином и ДТ

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на топливо

сегодня, 14:47
Автор:

Ольга Чародий

Кабинет министров 14 мая принял новую редакцию постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно ему, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.

Кабинет министров ввел госрегулирование цен на топливо: что будет с бензином и ДТ

Цены на бензин (фото из открытых источников)

Эксперты оценили этот шаг правительства для издания "Комментарии".

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев подчеркивает, то у ряда участников рынка действуют странные программы лояльности.

"В их рамках клиентам, имеющим карточки определенных сетей, предоставляются скидки в размере до 5 грн при покупке каждого литра топлива. Объяснить такие значительные скидки – около 15%, сложно. Точно так же не ясно, почему некоторые украинские заправки предлагают бензин А-95-Евро5, по ценам, которые отличаются на 8 грн", — отмечает Геннадий Рябцев.

По его словам, раньше, когда в Украине разрешали реализацию низших экологических классов (Евро3, Евро4), столь большую разницу в цене бензина можно было объяснить лучшими экологическим и эксплутационными характеристиками. Но сегодня прирост таких характеристик не столь значителен, чтобы добавлять "лишние" 5 грн к цене топлива.

"Такие вопросы неоднократно задавались трейдерам представителями Антимонопольного комитета и независимыми экспертами. Но внятного ответа так и не услышали. Не исключено, что нынешнее решение Кабмина направлено как раз на урегулирование данной ситуации. Хоть, конечно, к тому, как это пытается сделать правительство, есть также много вопросов", — резюмирует эксперт.

Аналитик Alpari Максим Пархоменко уверен, что государственное регулирование цен всегда негативно влияло на рынок.

"Это доказывает и наша гиперинфляция 90-х годов, и примеры других стран, — подчеркивает он. – АЗС, которые продают топливо, зависят от фактора акцизов (он рассчитается от курса евро) и цен на внешних рынках. Они не могут это изменить. Если курс евро вырастет или провалиться гривна, АЗС вынуждены будут повышать цены. Аналогичная история с ценами на импорт".

По мнению Максима Пархоменко, в ситуации, когда нельзя повышать цену, АЗС просто не будут продавать товар себе в убыток. Предпочтут закрываться или просто не продавать топливо.

"В итоге мы можем столкнуться с дефицитом топлива, — предупреждает аналитик. — А перекрывать его будут "серые" АЗС, которые не платят налог. В итоге мы можем получить и дефицит топлива, и сокращение налоговых поступлений".

Напомним, ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. Почему могут подняться или снизиться цены на бензин и дизель в мае? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии" разобрались в теме вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС), экспертом рынка нефтепродуктов Леонидом Косянчуком.


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