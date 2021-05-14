Кабинет министров ввел госрегулирование цен на топливо: что будет с бензином и ДТ

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Ольга Чародий
Кабинет министров 14 мая принял новую редакцию постановления
№1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно ему, на период действия карантина будут
установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного
топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Согласно расчетам,
средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна
составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.
Цены на бензин (фото из открытых источников)
Эксперты оценили этот шаг правительства для издания
"Комментарии".
Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по
государственному управлению Геннадий Рябцев подчеркивает, то у ряда участников
рынка действуют странные программы лояльности.
По его словам, раньше, когда в Украине разрешали реализацию
низших экологических классов (Евро3, Евро4), столь большую разницу в цене
бензина можно было объяснить лучшими экологическим и эксплутационными
характеристиками. Но сегодня прирост таких характеристик не столь значителен, чтобы
добавлять "лишние" 5 грн к цене топлива.
Аналитик Alpari Максим Пархоменко уверен, что государственное
регулирование цен всегда негативно влияло на рынок.
По мнению Максима Пархоменко, в ситуации, когда нельзя
повышать цену, АЗС просто не будут продавать товар себе в убыток. Предпочтут закрываться
или просто не продавать топливо.
"В итоге мы можем столкнуться с дефицитом топлива, — предупреждает аналитик. — А перекрывать его будут "серые" АЗС, которые не платят налог. В итоге мы можем получить и дефицит топлива, и сокращение налоговых поступлений".
Напомним, ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. Почему могут подняться или снизиться цены на бензин и дизель в мае? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии" разобрались в теме вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС), экспертом рынка нефтепродуктов Леонидом Косянчуком.
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