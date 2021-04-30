Подорожание топлива в Украине: что будет с ценами на бензин в мае

Ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. Почему могут подняться или снизиться цены на бензин и дизель в мае? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии" разобрались в теме вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС), экспертом рынка нефтепродуктов Леонидом Косянчуком.

Цены на АЗС. Фото из открытых источников

"Прогнозы в рынке нефтепродуктов — дело крайне неблагодарное! А тем более, когда угроза дефицита дизельного топлива на май месяц пока не исчезла, а только несколько сгладилась усилиями импортеров", — отмечает эксперт.

По его словам, внешний рынок как один из важнейших факторов ценообразования в Украине тоже последние дни апреля демонстрирует тенденции к росту цен. Добавим к этому разницу цен на спотовом рынке и цен по терм-контрактам, значительно более дорогую логистику при морских поставках — и ожидание будущей цены не очень оптимистические.

"На сколько и когда изменятся цены в рознице — пока сказать никто не сможет. Всё будет зависеть от тенденций европейского рынка нефтепродуктов и полноты ресурсного обеспечения рынка Украины на май, — поясняет Косянчук. — Совокупность этих слабо прогнозируемых факторов не позволяет сделать какой-либо корректный прогноз в плане ценообразования, хотя предпосылок для оптимизма я лично не вижу".

Эксперт уверен, что месяц ожидается сложный.

"Возможно, когда "Укртранснафта" оформит все необходимые формальности и начнет поставку ДТ (дизтопливо – ред.) по трубе "Прикарпатзахидтранса", ситуация станет более прогнозируемой и понятной", — предполагает Косянчук.

По данным эксперта, внешний рынок за апрель "поднялся" в среднем на 7-7,5%. Опт в Украине вырос: А-95 — на 3,5%, а ДТ — на 7,2%. За счет запасов в торговой сети розница поколебалась незначительно: А-95 — минус 1,4%, а ДТ — плюс 0,3%.

"И как это можно интерпретировать? Как отложенное подорожание или нежелание операторов уменьшать объемы реализации за счет повышения цен? – задается вопросом Косянчук. — Если учесть, что европейский ресурс придет в Украину именно в мае, а тенденция к росту цен сохранится (что ожидаемо в этот период), то рискну предположить, что обоснованное подорожание в рознице может составить от 1 до 1,5 грн/литр. И это без учета степени ресурсного наполнения рынка".

Напомним, ранее эксперт рассказал, есть ли риск повышения цен на АЗС Украины и дефицита топлива в ближайшее время

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