Подорожание топлива в Украине: что будет с ценами на бензин в мае

BTC/USD
58220.81
ETH/USD
2835.27
LTC/USD
273.44
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Ситуация с ценами на топливо в Украине
остается напряженной. Почему могут подняться или снизиться цены
на бензин и дизель в мае? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии"
разобрались в теме вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС), экспертом
рынка нефтепродуктов Леонидом Косянчуком.
Цены на АЗС. Фото из открытых источников
По его словам, внешний рынок как один из
важнейших факторов ценообразования в Украине тоже последние дни апреля демонстрирует
тенденции к росту цен. Добавим к этому разницу цен на спотовом рынке и цен по
терм-контрактам, значительно более дорогую логистику при морских поставках — и
ожидание будущей цены не очень оптимистические.
Эксперт уверен, что месяц ожидается сложный.
По данным эксперта, внешний рынок за апрель
"поднялся" в среднем на 7-7,5%. Опт в Украине вырос: А-95 — на 3,5%,
а ДТ — на 7,2%. За счет запасов в торговой сети розница поколебалась
незначительно: А-95 — минус 1,4%, а ДТ — плюс 0,3%.
Напомним, ранее эксперт рассказал, есть ли риск
повышения цен на АЗС Украины и дефицита топлива в ближайшее время
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости