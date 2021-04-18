В Украине вырастут цены на бензин: когда и на сколько

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Таисия Ерохина
В Украине колеблются цены на бензин, дизтопливо и газ. "Комментарии" выяснили, есть ли риск повышения цен на АЗС Украины и дефицита топлива в мае.
Цены на бензин. Фото из открытых источников
Как рассказал изданию экономический эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов, с начала года цены на бензин в среднем выросли на 3-3,5 грн/л. Так, А-92, который в начале года торговался по 24,4 грн/л, сегодня продается по 27,7 грн/л.
Основные факторы роста цен с начала года, по
словам эксперта, это подорожание цен на нефть (WTI +40,3% c начала года) и восстановление деловой активности в мире и Украине.
По его словам, доля рынка трейдера в 2020 году
составила около 22% от всего рынка дизтоплива и газа.
Эксперт отмечает, что резкий выход компании с
рынка создаст краткосрочный скачек цен на нефтепродукты. Для замещения поставок
компании придется ввозить дополнительные партии нефтепродуктов по новым
логистическим путям. Из-за этого себестоимость, прогнозирует Пантюхов, возрастет
минимум на 0,7-1 грн/л.
Как рассказал эксперт, дальнейшее развитие цен
зависит от скорости операций оставшихся трейдеров. Остается риск спекуляций на
подорожавшем топливе с целью передерживания партий и дальнейшего сброса товара на
рынок по растущим ценам.
И всё же, добавляет эксперт, стоит
приготовиться, что апрель и первую половину мая можно будет увидеть повышение
цен на 1-2 грн/л до 29-30 грн/л (A-92).
Поэтому, по его прогнозам, цены на такси,
которое из-за ужесточения карантинных мер остается в ряде городов для некоторых
единственным способом добраться на работу, также вырастут.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы
продукты, на которые в ближайшее время снизятся
цены в Украине.
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