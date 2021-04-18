В Украине вырастут цены на бензин: когда и на сколько

В Украине колеблются цены на бензин, дизтопливо и газ. "Комментарии" выяснили, есть ли риск повышения цен на АЗС Украины и дефицита топлива в мае.

Цены на бензин. Фото из открытых источников

Как рассказал изданию экономический эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов, с начала года цены на бензин в среднем выросли на 3-3,5 грн/л. Так, А-92, который в начале года торговался по 24,4 грн/л, сегодня продается по 27,7 грн/л.

Основные факторы роста цен с начала года, по словам эксперта, это подорожание цен на нефть (WTI +40,3% c начала года) и восстановление деловой активности в мире и Украине.

"Однако в апреле и мае цены на бензин опять вырастут из-за фактического дефицита топлива. Трейдер нефтепродуктов Proton Energy остановил поставки дизтоплива и газа в Украину с 1 апреля. Свое решение швейцарский трейдер объясняет действиями украинских властей относительно АЗС Glusco Медведчука, который по неподтверждённым данным состоит в партнёрстве с основателем Proton Energy", — пояснил Пантюхов.

По его словам, доля рынка трейдера в 2020 году составила около 22% от всего рынка дизтоплива и газа.

Эксперт отмечает, что резкий выход компании с рынка создаст краткосрочный скачек цен на нефтепродукты. Для замещения поставок компании придется ввозить дополнительные партии нефтепродуктов по новым логистическим путям. Из-за этого себестоимость, прогнозирует Пантюхов, возрастет минимум на 0,7-1 грн/л.

Как рассказал эксперт, дальнейшее развитие цен зависит от скорости операций оставшихся трейдеров. Остается риск спекуляций на подорожавшем топливе с целью передерживания партий и дальнейшего сброса товара на рынок по растущим ценам.

"Вероятно, что Proton Energy не захочет полностью оставлять рынок и продолжит поставлять топливо через посредников, что все равно приведет к повышению цен, - говорит Пантюхов. — Однако волноваться не стоит. Дальнейшего повышения цен на нефть в ближайшем будущем не предвидится. Дефицитный скачек цен на бензин будет краткосрочным. Трейдеры быстро подготовят замену, ведь для них это — дополнительная прибыль".

И всё же, добавляет эксперт, стоит приготовиться, что апрель и первую половину мая можно будет увидеть повышение цен на 1-2 грн/л до 29-30 грн/л (A-92).

Поэтому, по его прогнозам, цены на такси, которое из-за ужесточения карантинных мер остается в ряде городов для некоторых единственным способом добраться на работу, также вырастут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы продукты, на которые в ближайшее время снизятся цены в Украине.

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