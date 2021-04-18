logo
Русский Українська

BTC/USD

55165.32

ETH/USD

2118.32

LTC/USD

262.35

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы В Украине вырастут цены на бензин: когда и на сколько
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вырастут цены на бензин: когда и на сколько

Эксперт рассказал, что в апреле и мае 2021 года в Украине вырастут цены на бензин, дизельное топливо и газ из-за дефицита топлива

сегодня, 16:34
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине колеблются цены на бензин, дизтопливо и газ. "Комментарии" выяснили, есть ли риск повышения цен на АЗС Украины и дефицита топлива в мае.

В Украине вырастут цены на бензин: когда и на сколько

Цены на бензин. Фото из открытых источников

Как рассказал изданию экономический эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов, с начала года цены на бензин в среднем выросли на 3-3,5 грн/л. Так, А-92, который в начале года торговался по 24,4 грн/л, сегодня продается по 27,7 грн/л.

Основные факторы роста цен с начала года, по словам эксперта, это подорожание цен на нефть (WTI +40,3% c начала года) и восстановление деловой активности в мире и Украине.

"Однако в апреле и мае цены на бензин опять вырастут из-за фактического дефицита топлива. Трейдер нефтепродуктов Proton Energy остановил поставки дизтоплива и газа в Украину с 1 апреля. Свое решение швейцарский трейдер объясняет действиями украинских властей относительно АЗС Glusco Медведчука, который по неподтверждённым данным состоит в партнёрстве с основателем Proton Energy", — пояснил Пантюхов.

По его словам, доля рынка трейдера в 2020 году составила около 22% от всего рынка дизтоплива и газа.

Эксперт отмечает, что резкий выход компании с рынка создаст краткосрочный скачек цен на нефтепродукты. Для замещения поставок компании придется ввозить дополнительные партии нефтепродуктов по новым логистическим путям. Из-за этого себестоимость, прогнозирует Пантюхов, возрастет минимум на 0,7-1 грн/л.

Как рассказал эксперт, дальнейшее развитие цен зависит от скорости операций оставшихся трейдеров. Остается риск спекуляций на подорожавшем топливе с целью передерживания партий и дальнейшего сброса товара на рынок по растущим ценам.

"Вероятно, что Proton Energy не захочет полностью оставлять рынок и продолжит поставлять топливо через посредников, что все равно приведет к повышению цен, -  говорит Пантюхов. — Однако волноваться не стоит. Дальнейшего повышения цен на нефть в ближайшем будущем не предвидится. Дефицитный скачек цен на бензин будет краткосрочным. Трейдеры быстро подготовят замену, ведь для них это — дополнительная прибыль".

И всё же, добавляет эксперт, стоит приготовиться, что апрель и первую половину мая можно будет увидеть повышение цен на 1-2 грн/л до 29-30 грн/л (A-92).

Поэтому, по его прогнозам, цены на такси, которое из-за ужесточения карантинных мер остается в ряде городов для некоторых единственным способом добраться на работу, также вырастут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы продукты, на которые в ближайшее время снизятся цены в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Комментарии
Теги:
comments

Обусуждения

Bujhm

сегодня, 15:42

Привет из гейропы.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ