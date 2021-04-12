Названы продукты, на которые в ближайшее время снизятся цены в Украине

BTC/USD
60799.77
ETH/USD
2184.35
LTC/USD
255.96
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В ближайшее время в Украине подешевеют четыре категории продуктов
питания. Об этом рассказала
изданию "Комментарии" старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной
экономики" Игорь Сабий.
Цены на продукты. Фото из открытых источников
Эксперт прогнозирует, что в среднесрочной перспективе в Украине могут
снизиться цены на четыре категории продуктов.
Во-первых, речь идет о ранних овощах. Но при условии, что правительство
опять не введет ограничительные меры на их продажу непосредственно
производителями, как это было в прошлом году.
Во-вторых — куриные яйца. Как отмечает эксперт, цены упадут как следствие
сезонного увеличения яйценоскости и при условии недопущения традиционного
"предпасхального" корпоративного заговора.
В-третьих, подешевеет молочная продукция в результате сезонного
увеличения надоев.
И в-четвертых, упадут цены на сахар, благодаря импорту сахара-сырца, о
чем уже заявило правительство.
Напомним, мировые
цены на продовольственные товары в марте выросли. Это уже десятый месяц
подряд, когда ценники поднимаются. Об этом сообщает Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).
Так,
индекс цен на продовольствие FAO в марте вырос с февраля на 2,1%, достигнув
самого высокого уровня с июня 2014 года — 118,5 пункта.
Как ранее сообщалось, АМКУ озаботился ценами
на такси в Киеве. Эксперты разъяснили, почему в Киеве произошел скачок цен
на такси и может ли АМКУ повлиять на рынок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости