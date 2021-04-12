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Названы продукты, на которые в ближайшее время снизятся цены в Украине

Эксперт спрогнозировал, на какие продукты в Украине снизятся цены в апреле 2021 года

сегодня, 08:20
Автор:

Таисия Ерохина

В ближайшее время в Украине подешевеют четыре категории продуктов питания. Об этом рассказала изданию "Комментарии" старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий.

Названы продукты, на которые в ближайшее время снизятся цены в Украине

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Эксперт прогнозирует, что в среднесрочной перспективе в Украине могут снизиться цены на четыре категории продуктов.

Во-первых, речь идет о ранних овощах. Но при условии, что правительство опять не введет ограничительные меры на их продажу непосредственно производителями, как это было в прошлом году.

Во-вторых — куриные яйца. Как отмечает эксперт, цены упадут как следствие сезонного увеличения яйценоскости и при условии недопущения традиционного "предпасхального" корпоративного заговора.

В-третьих, подешевеет молочная продукция в результате сезонного увеличения надоев.

И в-четвертых, упадут цены на сахар, благодаря импорту сахара-сырца, о чем уже заявило правительство.

"Цены на другие продукты питания будут зависеть от объемов выращивания сельскохозяйственной продукции нового урожая, цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, газ", — пояснил Игорь Сабий.

Напомним, мировые цены на продовольственные товары в марте выросли. Это уже десятый месяц подряд, когда ценники поднимаются. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO). Так, индекс цен на продовольствие FAO в марте вырос с февраля на 2,1%, достигнув самого высокого уровня с июня 2014 года — 118,5 пункта.

Как ранее сообщалось, АМКУ озаботился ценами на такси в Киеве. Эксперты разъяснили, почему в Киеве произошел скачок цен на такси и может ли АМКУ повлиять на рынок.


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