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На какие продукты больше всего выросли цены - FAO

В FAO заявили, что мировые цены на продукты питания растут десятый месяц подряд

сегодня, 19:19
Автор:

Таисия Ерохина

Мировые цены на продовольственные товары в марте выросли. И это уже десятый месяц подряд, когда ценники поднимаются. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).

На какие продукты больше всего выросли цены - FAO

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Отмечается, что больше всего поднялись цены на растительные масла и молочные продукты.

Так, индекс цен на продовольствие FAO в марте вырос с февраля на 2,1%, достигнув самого высокого уровня с июня 2014 года — 118,5 пункта.

Сообщается, что повышениям цен способствовал индекс цен на растительное масло, который вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель достиг почти 10-летнего максимума.

Кроме того, на 3,9% подскочил индекс цен на молочные продукты.

На 2,3% поднялся индекс цен на мясо.

А вот упал на 1,8% индекс цен на зерновые. На 4% снизился и индекс цен на сахар.

По прогнозу FAO, мировое производство зерновых в 2021 году будет увеличиваться третий год подряд. Ожидается, что урожай будет выше среднего по кукурузе.

Напомним, тенденция к росту цен на продукты питания в Украине сохраняется и продолжится в апреле. Об этом заявил в материале издания "Комментарии" заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук.

По словам эксперта, дорожать будут овощи — картофель, капуста, лук, морковь. Поскольку старый урожай уже заканчивается. А на стоимость оставшегося влияют условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо электроэнергия, которая также подорожала.

Мясо также подорожает, по словам Дениса Марчука. Свинина может прибавить в цене до 10% и будет стоить до 150 гривен за килограмм.


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Источник: http://www.fao.org/news/story/en/item/1393083/icode/
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