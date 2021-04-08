На какие продукты больше всего выросли цены - FAO

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Таисия Ерохина
Мировые цены на продовольственные товары в марте выросли. И это уже
десятый месяц подряд, когда ценники поднимаются. Об этом сообщает Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).
Цены на продукты. Фото из открытых источников
Отмечается, что больше всего поднялись цены на растительные масла и
молочные продукты.
Так, индекс цен на продовольствие FAO в марте вырос с февраля на 2,1%, достигнув
самого высокого уровня с июня 2014 года — 118,5 пункта.
Сообщается, что повышениям цен способствовал индекс цен на растительное
масло, который вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель достиг
почти 10-летнего максимума.
Кроме того, на 3,9% подскочил индекс цен на молочные продукты.
На 2,3% поднялся индекс цен на мясо.
А вот упал на 1,8% индекс цен на зерновые. На 4% снизился и индекс цен на
сахар.
По прогнозу FAO, мировое производство зерновых в 2021 году будет увеличиваться
третий год подряд. Ожидается, что урожай будет выше среднего по кукурузе.
Напомним, тенденция
к росту цен на продукты питания в Украине сохраняется и продолжится в
апреле. Об этом заявил в материале издания "Комментарии" заместитель
председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук.
По словам эксперта, дорожать будут овощи — картофель, капуста, лук,
морковь. Поскольку старый урожай уже заканчивается. А на стоимость оставшегося
влияют условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо
электроэнергия, которая также подорожала.
Мясо также подорожает, по словам Дениса Марчука. Свинина может прибавить
в цене до 10% и будет стоить до 150 гривен за килограмм.
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