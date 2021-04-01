Стало известно, какие продукты подорожают в апреле в Украине

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Таисия Ерохина
Тенденция к росту цен на продукты питания в Украине сохраняется и продолжится
в апреле. Об этом заявил
в материале издания "Комментарии" заместитель председателя Всеукраинской
Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук.
Фото из открытых источников
По словам эксперта, дорожать будут овощи — картофель, капуста, лук,
морковь. Поскольку старый урожай уже заканчивается. А на стоимость оставшегося
влияют условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо
электроэнергия, которая также подорожала.
Так, картофель старого урожая, который сейчас стоит 11-12 гривен, может
прибавить в цене еще 60-70 копеек.
Капуста, морковь, лук, занимающих ценовую позицию в среднем от 5 до 7
гривен, могут подорожать на 40-50 копеек.
Мясо также подорожает, по словам Дениса Марчука. Свинина может прибавить
в цене до 10% и будет стоить до 150 гривен за килограмм.
Кроме того, вырастут примерно на 1,5% -3% цены и на молочную продукцию.
Больше всего из этой категории может подорожать масло, поскольку это
наиболее молокосодержащий продукт: до 3 гривен на килограмме масла жирностью
72,5% -73%. Так что пачка в 200 г прибавит в цене 60 коп.
Повысятся цены и на молоко и кефир — на 40-70 копеек соответственно.
Ранее сообщалось, как будет меняться курс
валют в Украине. Озвучен прогноз на апрель и последующие месяцы 2021 года.
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