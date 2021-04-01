Стало известно, какие продукты подорожают в апреле в Украине

Тенденция к росту цен на продукты питания в Украине сохраняется и продолжится в апреле. Об этом заявил в материале издания "Комментарии" заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук.

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По словам эксперта, дорожать будут овощи — картофель, капуста, лук, морковь. Поскольку старый урожай уже заканчивается. А на стоимость оставшегося влияют условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо электроэнергия, которая также подорожала.

"Из-за этого не следует ожидать и низких цен на новый урожай тепличных овощей, которые в апреле начнут появляться на прилавках, — предупреждает эксперт. — В среднем до нового урожая овощи подорожают на 5% -6%".

Так, картофель старого урожая, который сейчас стоит 11-12 гривен, может прибавить в цене еще 60-70 копеек.

Капуста, морковь, лук, занимающих ценовую позицию в среднем от 5 до 7 гривен, могут подорожать на 40-50 копеек.

Мясо также подорожает, по словам Дениса Марчука. Свинина может прибавить в цене до 10% и будет стоить до 150 гривен за килограмм.

Кроме того, вырастут примерно на 1,5% -3% цены и на молочную продукцию.

"Причиной является подорожание сырья. На отечественном рынке ощущается его недостаток из-за стремительного сокращения поголовья скота в промышленном секторе", — пояснил эксперт.

Больше всего из этой категории может подорожать масло, поскольку это наиболее молокосодержащий продукт: до 3 гривен на килограмме масла жирностью 72,5% -73%. Так что пачка в 200 г прибавит в цене 60 коп.

Повысятся цены и на молоко и кефир — на 40-70 копеек соответственно.

Ранее сообщалось, как будет меняться курс валют в Украине. Озвучен прогноз на апрель и последующие месяцы 2021 года.

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