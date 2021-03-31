В апреле ожидается волна подорожания продуктов: на сколько вырастут цены в Украине

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Таисия Ерохина
Многие продукты в Украине начинают дорожать. "Комментарии"
узнали у экспертов, как могут в апреле измениться ценники на
продуктах (отечественных и импортных), продающихся в розницу, а также – что, по
какой причине и на сколько может подешеветь или подорожать.
Фото из открытых источников
Экономический эксперт в Ukraine Economic
Outlook Адриан Пантюхов считает, что основными факторами движения цен на
продукты в апреле станут: рост на нефтепродукты, повышение минимальной и
средней заработной платы, временный скачок цен перед Пасхой и восстановление
деловой активности в мире.
"Мировая экономика постепенно начинает
восстанавливаться после успешной кампании вакцинации. Так, в Израиле полностью
провакцинировано 55% населения, в США 16%. Несмотря на то, что в Украине
полностью провакцинировано (введено две дозы вакцины) всего 2 человека (!),
активизация международной торговли и увеличение потребительских расходов начнут
подогревать цены на импортные продукты уже в апреле. Сбережения, которые люди
формировали на протяжении кризиса, "вольются" как в отрасли с накопившимся
отложенным спросом – туризм, электроника, так и в пищевую промышленность
подстегивая цены", — прогнозирует эксперт.
Он также отмечает, что рост цен на
нефтепродукты (WTI +25,4% с начала года), помимо роста цен на бензин (A-95 +3,9
грн с начала года), повлечет за собой увеличение производственных затрат, из-за
чего ожидаемо повысятся цены на продукты пищевой отрасли.
"В частности, к Пасхе, которая в этом году
приходится на 2 мая, ожидается рост цен на мясо и яйца — вследствие резкого
скачка спроса на эти товары. В целом, от увеличения спроса пострадают все
продукты. Ведь в Украине, несмотря на кризисный год, отслеживается рост как
минимальной, так и средней зарплаты. МЗП с 1-го января составляет 6000 грн (20%
увеличение), а средняя зарплата в марте, по предварительным расчетам Ukraine
Economic Outlook, составит $478 против $437 в январе этого года. Что сильно
повлияет как раз на потребление импортных товаров и услуг, себестоимость
которых выражена в долларе или евро, — поясняет Адриан Пантюхов. — Еще раз
отмечу, что в апреле цены на продукты пищевой отрасли ожидаемо вырастут,
вследствие роста цен на нефтепродукты, и восстановления деловой активности
(особо сильно пострадают яйца и мясо из-за резкого скачка спроса на них). Но,
повышение минимальной зарплаты и эффект от укрепления гривны — тренд, который
мы наблюдаем с начала года, повысят покупательную способность украинцев, и
повышение цен не будет таким заметным".
Заместитель председателя Всеукраинской
Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук подчеркивает, что тенденция к росту цен на
продукты питания в Украине сохраняется. И продолжится в апреле.
"Дорожать будут овощи — картофель, капуста,
лук, морковь. Старый урожай уже заканчивается. На стоимость оставшегося, влияют
условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо
электроэнергия, которая также подорожала. Из-за этого не следует ожидать и
низких цен на новый урожай тепличных овощей, которые в апреле начнут появляться
на прилавках, — предупреждает эксперт. — В среднем до нового урожая овощи
подорожают на 5% -6%. Поэтому картофель старого урожая, который сейчас стоит
11-12 гривен, может прибавить в цене еще 60-70 копеек. Капуста, морковь, лук,
занимающих ценовую позицию в среднем от 5 до 7 гривен, могут подорожать на
40-50 копеек".
Будет, по словам Дениса Марчука, дорожать и
мясо. Так, свинина, по его словам, может прибавить в цене до 10% и будет стоить
до 150 гривен за килограмм.
"Вырастут цены и на молочную продукцию.
Примерно на 1,5% -3%. Причиной является подорожание сырья. На отечественном
рынке ощущается его недостаток из-за стремительного сокращения поголовья скота
в промышленном секторе. Больше всего из этой категории может подорожать масло,
поскольку это наиболее молокосодержащий продукт: до 3 гривен на килограмме
масла жирностью 72,5% -73%. То есть,
пачка в
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