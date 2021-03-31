В апреле ожидается волна подорожания продуктов: на сколько вырастут цены в Украине

Многие продукты в Украине начинают дорожать. "Комментарии" узнали у экспертов, как могут в апреле измениться ценники на продуктах (отечественных и импортных), продающихся в розницу, а также – что, по какой причине и на сколько может подешеветь или подорожать.

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"В апреле цены на продукты пищевой отрасли ожидаемо вырастут"

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов считает, что основными факторами движения цен на продукты в апреле станут: рост на нефтепродукты, повышение минимальной и средней заработной платы, временный скачок цен перед Пасхой и восстановление деловой активности в мире.

"Мировая экономика постепенно начинает восстанавливаться после успешной кампании вакцинации. Так, в Израиле полностью провакцинировано 55% населения, в США 16%. Несмотря на то, что в Украине полностью провакцинировано (введено две дозы вакцины) всего 2 человека (!), активизация международной торговли и увеличение потребительских расходов начнут подогревать цены на импортные продукты уже в апреле. Сбережения, которые люди формировали на протяжении кризиса, "вольются" как в отрасли с накопившимся отложенным спросом – туризм, электроника, так и в пищевую промышленность подстегивая цены", — прогнозирует эксперт.

Он также отмечает, что рост цен на нефтепродукты (WTI +25,4% с начала года), помимо роста цен на бензин (A-95 +3,9 грн с начала года), повлечет за собой увеличение производственных затрат, из-за чего ожидаемо повысятся цены на продукты пищевой отрасли.

"В частности, к Пасхе, которая в этом году приходится на 2 мая, ожидается рост цен на мясо и яйца — вследствие резкого скачка спроса на эти товары. В целом, от увеличения спроса пострадают все продукты. Ведь в Украине, несмотря на кризисный год, отслеживается рост как минимальной, так и средней зарплаты. МЗП с 1-го января составляет 6000 грн (20% увеличение), а средняя зарплата в марте, по предварительным расчетам Ukraine Economic Outlook, составит $478 против $437 в январе этого года. Что сильно повлияет как раз на потребление импортных товаров и услуг, себестоимость которых выражена в долларе или евро, — поясняет Адриан Пантюхов. — Еще раз отмечу, что в апреле цены на продукты пищевой отрасли ожидаемо вырастут, вследствие роста цен на нефтепродукты, и восстановления деловой активности (особо сильно пострадают яйца и мясо из-за резкого скачка спроса на них). Но, повышение минимальной зарплаты и эффект от укрепления гривны — тренд, который мы наблюдаем с начала года, повысят покупательную способность украинцев, и повышение цен не будет таким заметным".

"Тенденция к росту цен на продукты питания в Украине сохраняется"

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук подчеркивает, что тенденция к росту цен на продукты питания в Украине сохраняется. И продолжится в апреле.

"Дорожать будут овощи — картофель, капуста, лук, морковь. Старый урожай уже заканчивается. На стоимость оставшегося, влияют условия хранения — для нужной температуры в хранилищах необходимо электроэнергия, которая также подорожала. Из-за этого не следует ожидать и низких цен на новый урожай тепличных овощей, которые в апреле начнут появляться на прилавках, — предупреждает эксперт. — В среднем до нового урожая овощи подорожают на 5% -6%. Поэтому картофель старого урожая, который сейчас стоит 11-12 гривен, может прибавить в цене еще 60-70 копеек. Капуста, морковь, лук, занимающих ценовую позицию в среднем от 5 до 7 гривен, могут подорожать на 40-50 копеек".

Будет, по словам Дениса Марчука, дорожать и мясо. Так, свинина, по его словам, может прибавить в цене до 10% и будет стоить до 150 гривен за килограмм.

"Вырастут цены и на молочную продукцию. Примерно на 1,5% -3%. Причиной является подорожание сырья. На отечественном рынке ощущается его недостаток из-за стремительного сокращения поголовья скота в промышленном секторе. Больше всего из этой категории может подорожать масло, поскольку это наиболее молокосодержащий продукт: до 3 гривен на килограмме масла жирностью 72,5% -73%. То есть, пачка в 200 г прибавит в цене 60 коп. Повысятся цены и на молоко и кефир — на 40-70 копеек соответственно", — прогнозирует зампредседателя ВАР.

Ранее сообщалось, когда в Украине подешевеет сахар.

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