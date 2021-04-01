Как будет расти и падать курс валют в Украине – прогноз до конца года

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Таисия Ерохина
Эксперты прогнозируют, что в апреле при отсутствии форс-мажоров курс
гривны будет находиться в диапазоне 27,60-28,10 за доллар. Об этом говорится в статье
издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
В мае сезонное укрепление гривны продолжится, и курс будет находиться в
коридоре 27,10-27,50 грн за доллар.
Летом курс сохранит позиции поздней весны и, вероятнее всего, за рубеж
27,50-27,60 грн за доллар не выйдет. Хотя, некоторые эксперты не исключают и
курс 28. По мнению аналитика компании Alpari Максима Пархоменко, доллар вполне
может остаться к лету на текущем уровне, поскольку ни положительных, ни
отрицательных факторов, которые могли бы изменить ситуацию, на сегодня нет.
В сентябре курс весьма вероятно может подскочить до 29 грн. По словам президента
Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в начале осени нам
нужно будет погасить почти 4 млрд долларов внешних долгов. Правда, уточняет
эксперт, если в это время разместить новые еврооблигации, роста курса можно
будет избежать.
В октябре доллар временно откатится назад все к тому же рубежу, вокруг
которого курс колеблется весь 2021 год – 28 грн.
В ноябре доллар начнет укрепляться (до 28,5 грн) и в декабре достигнет
отметки 28,8-29 грн за доллар.
Напомним, Национальный банк Украины установил официальный
курс гривны к доллару на 1 апреля на уровне 27,82 грн за доллар. В то же
время курс евро на четверг установлен на уровне 32,63 грн за евро.
Ранее сообщалось, что в апреле ожидается волна
подорожания продуктов. Эксперты перечислили продукты, которые прибавят в стоимости
в ближайшее время и рассказали, на сколько вырастут цены в Украине.
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