НБУ установил курс валют на четверг: что будет с долларом в начале апреля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 1 апреля на уровне 27,82 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 32,63 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллары. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последние сутки упал на 6 копеек – с 27,88 грн за доллар 31 марта. Официальный евро в течение прошлого банковского дня подешевел на 9 копеек – с 32,72 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 1 апреля. Стоимость золота на сегодня установлена на уровне 46 853,54 грн за унцию, что на 179,31 грн меньше, чем вчера. Курс серебра установлен на уровне 668,73 грн за унцию – на 7,2 грн меньше, чем на 31 марта. Стоимость платины сегодня будет на уровне 32 754,71 грн за унцию, что на 150,78 грн больше, чем вчера.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро четверга составляет 59 087,3 доллара за монету.

Напомним, вопрос "что будет с курсом?" волнует очень многих, а вот ответ на него не знает никто. В этом, собственно, и состоит суть валютных спекуляций и источник заработка игроков валютного рынка: совершенно непонятно, когда лучше покупать доллары, а когда продавать. "Комментарии" разбирались в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети.

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