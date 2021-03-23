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Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят

Главную роль играет не "возраст" монет, а редкость экземпляра

сегодня, 21:30
Автор:

Елизавета Черных

Среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные профильного аукциона Monitex. 

Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят

Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят - фото из открытых источников

Так, 20 копеек, которые датированы 1934 годом, могут купить за сумму от 100 до 300 тысяч гривен, при этом цена советских 15 копеек того же года — не более 150 гривен. 

Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят - фото 2Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят - фото 3

На аукционе также готовы покупать мелочь, которая чеканилась в 1942 году, однако ее цена гораздо меньше. К примеру, стоимость 15 таких монет в Киеве составляет от 500 до 3000 гривен. Аналогичная стоимость и 10 копеек 1942 года. 

Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят - фото 4Монеты из СССР готовы покупать за сотни тысяч гривен: какие и как выглядят - фото 5

Тем не менее источник сообщает, что во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что существуют различные варианты дорогих 5 копеек, стоимость которых зависит от года выпуска, а также некоторых особенностей. Это могут быть отличия в форме и расположении ягод на монете, начертании цифр, элементах трезубца и другие. Их цена может составлять несколько тысяч гривен. Редкие монеты можно продавать на специализированных электронных аукционах, а также через популярные сервисы по размещению объявлений. Однако во втором случае стоит быть особенно осторожными, ведь нередки случаи мошенничества. 



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Источник: https://monitex.com.ua/pokupka-monet/
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