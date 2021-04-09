АМКУ озаботился ценами на такси в Киеве: кто может повлиять на таксистов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) озаботился скачком цен на такси в Киеве в связи с транспортным коллапсом на фоне локдауна. При этом не особо слышно о результатах ранее заявленных расследований в отношении супермаркетов, поднявших цены во время первого локдауна, производителей яиц, мяса птицы и растительного масла, участников газового рынка и рынка электроэнергии. Эксперты оценили для портала "Комментарии" действия таксистов и АМКУ.

АМКУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Ситуация с ценами на услуги на такси в столице не имеет никакого отношения к деятельности АМК Украины"

Доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан уверяет, что ситуация с ценами на услуги на такси в столице не имеет никакого отношения к деятельности АМК Украины.

"Власть, как обычно, реагирует на острые социально-экономические проблемы, используя неадекватные методы. По законам рыночного спроса и предложения, если под действием сильного шока резко возрастает спрос на какой-либо товар или услугу, а предложение в краткосрочном периоде — низкоэластично, то цены на такой товар (услугу) неизбежно возрастают. Именно такую реакцию здорового рынка услуг автоперевозчиков мы наблюдаем в городе Киеве, — поясняет Татьяна Богдан. — А потоки гнева и "мощь" государственного аппарата в такой ситуации надо было нацеливать на городские власти Киева, а не сотни работающих таксистов. Именно городские власти лишили горожан возможности пользоваться транспортными услугами первой необходимости. Тем более в условиях, когда многие исследования говорят о минимальном риске заражения в крупногабаритном транспорте при избежании накопления людей, хорошей вентиляции и использовании медицинских масок".

Но вместо того, чтобы изменить график курсирования поездов метро в часы пик, городские власти предпочли действовать более привычными и легкими для них методами — запретить и ограничить, отмечает доктор экономических наук.

"В условиях экстремальной ситуации в стране власть минимально помогает гражданам, заболевшим коронавирусом и потерявшим работу, но максимально усложняет жизнь всем своими безответственными решениями. При этом власть настолько непрофессиональна и настолько не уважает своих граждан, что считает возможным сдержать их недовольство, просто "переведя стрелки" на таксистов и подключив к PR-кампании бутафорный Антимонопольный комитет", — резюмирует Татьяна Богдан.

"Государство ушло с рынка, его там нет"

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов считает, что есть немало вопросов к службам такси.

"Раньше были таксопарки. Мы знали, что машина, которая выходит на рейс, а также ее водитель – проходят соответствующую проверку. Но таксопарки ушли в прошлое, всё было оптимизировано, согласно закону либерального дикого рынка в украинских реалиях. Итогом стало то, что некоторых такси по документам нет, хоть в реальности они вовсю колесят по улицам. А государство делает вид, что всё в порядке. И лишь когда происходят ситуации, как сейчас, с резким скачком услуг такси (в 2-3 раза), начинается декоративное расследование с помощью АМКУ. А что расследовать? Таксопарков нет. Многие фирмы действуют через "прокладки", через частных извозчиков. Машина может принадлежать одному человеку, а работать на ней 2-3. О техсостоянии – помолчим… Отсюда участившиеся аварии с участием таксистов", — поясняет Максим Несмиянов.

По его словам, ничего из проверки АМКУ не выйдет. Как не вышло из многих, что были ранее.

"Они не понимают основную проблему. Государство ушло с рынка, его там нет, — подчеркивает Максим Несмиянов. — А когда пытается появиться в виде таких вот проверок, оказывается, что оно давно вне игры и не имеет никакого влияния на ситуацию. Мы периодически слышим о громких расследованиях, проверках по сговорам, по повышению цен. Слышим о неких огромных штрафах. По факту всё это — просто шум. Расследования длятся годами, а потом дела просто умирают в судах".

Напомним, в соцсетях бурно и с юмором отреагировали на заоблачные цены в киевских такси.

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