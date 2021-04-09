АМКУ озаботился ценами на такси в Киеве: кто может повлиять на таксистов

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Таисия Ерохина
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) озаботился
скачком цен на такси в Киеве в связи с транспортным коллапсом на фоне
локдауна. При этом не особо слышно о результатах ранее заявленных расследований
в отношении супермаркетов, поднявших цены во время первого локдауна,
производителей яиц, мяса птицы и растительного масла, участников газового рынка
и рынка электроэнергии. Эксперты оценили для портала "Комментарии" действия
таксистов и АМКУ.
АМКУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Доктор экономических наук, директор по научной
работе Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан уверяет, что ситуация с ценами
на услуги на такси в столице не имеет никакого отношения к деятельности АМК
Украины.
"Власть, как обычно, реагирует на острые
социально-экономические проблемы, используя неадекватные методы. По законам
рыночного спроса и предложения, если под действием сильного шока резко
возрастает спрос на какой-либо товар или услугу, а предложение в краткосрочном
периоде — низкоэластично, то цены на такой товар (услугу) неизбежно возрастают.
Именно такую реакцию здорового рынка услуг автоперевозчиков мы наблюдаем в
городе Киеве, — поясняет Татьяна Богдан. — А потоки гнева и "мощь"
государственного аппарата в такой ситуации надо было нацеливать на городские
власти Киева, а не сотни работающих таксистов. Именно городские власти лишили
горожан возможности пользоваться транспортными услугами первой необходимости.
Тем более в условиях, когда многие исследования говорят о минимальном риске
заражения в крупногабаритном транспорте при избежании накопления людей, хорошей
вентиляции и использовании медицинских масок".
Но вместо того, чтобы изменить график
курсирования поездов метро в часы пик, городские власти предпочли действовать
более привычными и легкими для них методами — запретить и ограничить, отмечает
доктор экономических наук.
"В условиях экстремальной ситуации в стране
власть минимально помогает гражданам, заболевшим коронавирусом и потерявшим
работу, но максимально усложняет жизнь всем своими безответственными решениями.
При этом власть настолько непрофессиональна и настолько не уважает своих
граждан, что считает возможным сдержать их недовольство, просто "переведя
стрелки" на таксистов и подключив к PR-кампании бутафорный Антимонопольный
комитет", — резюмирует Татьяна Богдан.
Исполнительный директор Союза потребителей
Украины Максим Несмиянов считает, что есть немало вопросов к службам такси.
"Раньше были таксопарки. Мы знали, что машина,
которая выходит на рейс, а также ее водитель – проходят соответствующую
проверку. Но таксопарки ушли в прошлое, всё было оптимизировано, согласно
закону либерального дикого рынка в украинских реалиях. Итогом стало то, что некоторых
такси по документам нет, хоть в реальности они вовсю колесят по улицам. А
государство делает вид, что всё в порядке. И лишь когда происходят ситуации,
как сейчас, с резким скачком услуг такси (в 2-3 раза), начинается декоративное
расследование с помощью АМКУ. А что расследовать? Таксопарков нет. Многие фирмы
действуют через "прокладки", через частных извозчиков. Машина может
принадлежать одному человеку, а работать на ней 2-3. О техсостоянии – помолчим…
Отсюда участившиеся аварии с участием таксистов", — поясняет Максим Несмиянов.
По его словам, ничего из проверки АМКУ не
выйдет. Как не вышло из многих, что были ранее.
"Они не понимают основную проблему. Государство
ушло с рынка, его там нет, — подчеркивает Максим Несмиянов. — А когда пытается
появиться в виде таких вот проверок, оказывается, что оно давно вне игры и не
имеет никакого влияния на ситуацию. Мы периодически слышим о громких
расследованиях, проверках по сговорам, по повышению цен. Слышим о неких
огромных штрафах. По факту всё это — просто шум. Расследования длятся годами, а
потом дела просто умирают в судах".
Напомним, в
соцсетях бурно и с юмором отреагировали на заоблачные цены в киевских такси.
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