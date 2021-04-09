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Главная Новости Бизнес финансы Повышение мировых цен на продукты: как отразится на Украине
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Повышение мировых цен на продукты: как отразится на Украине

Эксперт объяснил, как повышение цен на продукты питания в мире будет влиять на рынок в Украине

сегодня, 11:27
Автор:

Таисия Ерохина

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты питания растут десятый месяц подряд. Как на Украине скажутся данные и прогнозы ФАО? Что и почему у нас подорожает (подешевеет) в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Портал "Комментарии" разбирался в ситуации вместе с экспертом.

Повышение мировых цен на продукты: как отразится на Украине

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Как рассказывает старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий, рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост цен на эту продукцию в Украине.

"Украина является крупным экспортером сырьевой продукции. Кроме того, в Украине произошла монополизация целых отраслей сельского хозяйства как в сфере производства, так и сфере реализации продукции. Поэтому, когда в мире растет цена на продукты питания, растет цена и внутри страны. Монополисты-производители и трейдеры-монополисты не хотят продавать свою продукцию на внутреннем рынке дешевле, чем за нее готовы заплатить на внешних", — объясняет Сабий.

Рост цен на продукты питания, отмечает эксперт, также обусловлен внутренними факторами:

— прошлогодним неурожаем, вызванным неблагоприятными погодными условиями;

— ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, увеличением минимальной заработной платы и, соответственно, начислений на нее;

— убытками, которые понесли аграрии, особенно овощеводы, вследствие введения в течение года необдуманных карантинных мероприятий;

— сезонным уменьшением надоев молока и уменьшением поголовья КРС.

По данным Госстата, в январе-феврале производство молока сократилось на 4,8% — до 1,1 млн тонн. В промышленном сегменте падение составило 0,9%, а в хозяйствах населения 7,4%. При этом, на сегмент населения приходится 60,5% общего объема производства молока.

"Рост цены на сахар можно было бы минимизировать, если бы в Украине эффективно работали Государственный резерв и Аграрный Фонд, — рассказывает Сабий. — Эти структуры должны скупать сахар у украинских производителей в предыдущие годы, когда цены были низкими, а сейчас выходить на рынок и из-за увеличения предложения снижать цены".

Эксперт прогнозирует, что в среднесрочной перспективе в Украине могут снизиться цены на:

— ранние овощи, при условии, что правительство опять не введет ограничительные меры на их продажу непосредственно производителями, как это было в прошлом году;

— куриные яйца, как следствие сезонного увеличения яйценоскости и при условии недопущения традиционного "предпасхального" корпоративного заговора;

— молочной продукции, как следствие сезонного увеличения надоев;

— сахара, благодаря импорту сахара-сырца, о чем уже заявило правительство.

"Цены на другие продукты питания будут зависеть от объемов выращивания сельскохозяйственной продукции нового урожая, цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, газ", — пояснил Сабий.

Напомним, эксперт рассказал, как могут измениться в ближайшее время цены на бензин в Украине.


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