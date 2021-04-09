Повышение мировых цен на продукты: как отразится на Украине

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Таисия Ерохина
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты питания растут десятый месяц подряд. Как на Украине скажутся данные и прогнозы ФАО? Что и почему у нас подорожает (подешевеет) в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Портал "Комментарии" разбирался в ситуации вместе с экспертом.
Цены на продукты. Фото из открытых источников
Как рассказывает старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий, рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост цен на эту продукцию в Украине.
Рост цен на продукты питания, отмечает эксперт, также обусловлен внутренними факторами:
— прошлогодним неурожаем, вызванным неблагоприятными погодными условиями;
— ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, увеличением минимальной заработной платы и, соответственно, начислений на нее;
— убытками, которые понесли аграрии, особенно овощеводы, вследствие введения в течение года необдуманных карантинных мероприятий;
— сезонным уменьшением надоев молока и уменьшением поголовья КРС.
По данным Госстата, в январе-феврале производство молока сократилось на 4,8% — до 1,1 млн тонн. В промышленном сегменте падение составило 0,9%, а в хозяйствах населения 7,4%. При этом, на сегмент населения приходится 60,5% общего объема производства молока.
Эксперт прогнозирует, что в среднесрочной перспективе в Украине могут снизиться цены на:
— ранние овощи, при условии, что правительство опять не введет ограничительные меры на их продажу непосредственно производителями, как это было в прошлом году;
— куриные яйца, как следствие сезонного увеличения яйценоскости и при условии недопущения традиционного "предпасхального" корпоративного заговора;
— молочной продукции, как следствие сезонного увеличения надоев;
— сахара, благодаря импорту сахара-сырца, о чем уже заявило правительство.
Напомним, эксперт рассказал, как могут измениться в ближайшее время цены на бензин в Украине.
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