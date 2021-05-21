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Главная Новости Бизнес экономика Когда в Украине подешевеет клубника - озвучено прогноз
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Когда в Украине подешевеет клубника - озвучено прогноз

Цены на клубнику в Украине длительное время будут высокими

сегодня, 12:00
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какой будет цена на клубнику в ближайшее время. Цены на летнюю ягоду исследовало издание "Сегодня".

Когда в Украине подешевеет клубника - озвучено прогноз

Цены на клубнику 2021: как изменится цена на популярную ягоду за месяц. Фото: plodogorod.com

Сейчас в Украине продается преимущественно клубника из фермерских хозяйств Херсонской области. Ягоды выращены в теплицах. Соответственно цены на эту клубнику могут пугать. Сейчас стоимость килограмма летней ягоды в среднем составляет 200 гривен.

"Массовое поступление клубники на рынок будет не раньше, я так думаю, начала июня, а если так, то цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен за килограмм как минимум до конца мая — начала июня", — говорит экономический эксперт Олег Пендзин.

Стоит отметить, что цены на рынках и в супермаркетах эту ягоду могут существенно отличаться. На рынках продавать дешевле клубнику, в супермаркетах — соответственно килограмм клубники будет стоить дороже.

Большие цены на клубнику и другие сезонные ягоды объясняются природными условиями. Из-за прохладной погоды почвенный урожай зреет дольше.

Напомним, по словам экономического эксперта Алексея Дорошенко, украинцев ожидает стремительное подорожание говядины и хлеба. При этом специалист отметил, что стоимость яиц и подсолнечного масла больше подниматься не будет. Изменение цены на некоторые продукты связано с сезонным фактором. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что за месяц поднялись цены на хлеб от 20 до 40 копеек, в зависимости от сорта. Увеличилась стоимость круп. Килограмм гречки подорожал за месяц на 1 гривну, манная крупа — на 20 копеек. Более о росте цен на продукты читайте здесь.


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Источник: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/kogda-v-ukraine-poyavitsya-deshevaya-klubnika-prognozy-ne-raduyut-1526614.html
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