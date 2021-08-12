Дешеветь не будет: сколько придется заплатить за килограмм меда

Украинцы больше могут не рассчитывать на низкие цены на мед. Как сообщает портал "Агроньюз", в 2021 году медовая продукция значительно подорожала. По сравнению с прошлым сезоном цены поднялись на 50-100 грн/кг.



Мед в Украине продолжит дорожать. Фото из открытых источников

Представители ТМ "Знатный мед", одной из крупных компаний, поставляющих мед на украинский рынок, отмечают, что подорожал каждый из видов продукции. Разница лишь в том, из какого вида растения изначально был мед собран.

К тому же снижения стоимости в ближайшее время ожидать не стоит — все свидетельствует об обратном.

По информации, предоставленной компанией, за мед из акации или липы производители сейчас запрашивают от 200 до 300 гривен за килограмм. Обещают подорожание даже подсолнечному меду, который в целом считается одним из самых дешевых. Так, в 2021 году за кило такой продукции будьте готовы заплатить от 130 до 150 гривен. В прошлом же сезоне его стоимость не превышала 100 грн/кг.

Резкое и довольно ощутимое подорожание медовой продукции объясняется, в основном, погодными условиями. Стоит отметить, что в 2021 году практически не было "урожая" майского меда, а продукта из акации собрали на минимум 30% меньше, чем рассчитывали изначально. Были и проблемы с липовым медом — пчелам постоянно мешали либо проливные дожди, либо излишне высокие температуры воздуха.

Также к причинам, которые влияют на цену меда, относят повышение стоимости коммунальных услуг (в т.ч. электроэнергии), пчелопакетов и другого необходимого для пасеки инвентаря.

К слову, эксперты из "Знатного меда" отметили, что до прошлого года на протяжении несколько лет стоимость медовой продукции была практически стабильной. Сейчас же, несмотря на некоторый страх не реализовать весь мед, пчеловоды просто вынуждены пойти на подобный шаг.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что стали известны страны-лидеры по экспорту медовой продукции. На каком месте в первой пятерке этих государств оказалась Украина, читайте в нашем материале.

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