Названы страны-лидеры по экспорту мёда: на каком месте Украина

Мировая экономика начинает постепенно приходить в себя после упадка на фоне коронавирусной пандемии. Более того — некоторые сферы сельского хозяйства смогли удержаться на плаву даже в сложном 2020 году. К таким можно отнести производителей меда.



Украина вошла в пятерку лидеров по экспорту меда в 2020 году. Фото из открытых источников

По информации консультантки Анны Бурки, которая представляет Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Украина впервые попала в тройку лидеров в сфере экспорта меда.

Как утверждает специалистка, за 2020 год всеми странами на мировом рынке было реализовано около 711,3 тысяч тонн медовой продукции. Это на 13% больше, чем в 2019 году. Увеличился, соответственно, и доход. Общая сумма от "медового экспорта" составила 2,25 млрд долларов. За год сумма выросла на 15%.

Анна Бурка, анализируя данные ITC TradeMap, подчеркнула, что особо важными эти показатели являются для Украины, которая заняла второе место среди стран-лидеров по продажу меда другим государствам. Опередить украинцев удалось только китайцам. Также в первой пятерке находятся представители Аргентины, Индии и Бразилии.

"Суммарно эти страны сгенерировали 54% мирового экспорта в 2020 г оду ", — сообщила эксперта на своей Facebook -странице.

На увеличение спроса по поводу медовой продукции, считает Анна Бурка, значительно повлияла коронавирусная пандемия. По ее словам, мед относится к продуктам, которые полезны для человеческого организма, и цифры экспорта подтверждают, что люди во многом переориентировались на употребление пищи, которая способна поддержать иммунную систему.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменился показатель украинского экспорта на территорию России за время войны на Донбассе. Больше цифр и деталей — в нашем материале.

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