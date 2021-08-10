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Главная Новости Бизнес Агро Названы страны-лидеры по экспорту мёда: на каком месте Украина
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Названы страны-лидеры по экспорту мёда: на каком месте Украина

Вместе с еще четырьмя государствами Украина обеспечивает 54% мирового экспорта меда

сегодня, 14:53
Автор:

Вечканова Елена

Мировая экономика начинает постепенно приходить в себя после упадка на фоне коронавирусной пандемии. Более того — некоторые сферы сельского хозяйства смогли удержаться на плаву даже в сложном 2020 году. К таким можно отнести производителей меда.

Названы страны-лидеры по экспорту мёда: на каком месте Украина

Украина вошла в пятерку лидеров по экспорту меда в 2020 году. Фото из открытых источников

По информации консультантки Анны Бурки, которая представляет Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Украина впервые попала в тройку лидеров в сфере экспорта меда.

Как утверждает специалистка, за 2020 год всеми странами на мировом рынке было реализовано около 711,3 тысяч тонн медовой продукции. Это на 13% больше, чем в 2019 году. Увеличился, соответственно, и доход. Общая сумма от "медового экспорта" составила 2,25 млрд долларов. За год сумма выросла на 15%.

Анна Бурка, анализируя данные ITC TradeMap, подчеркнула, что особо важными эти показатели являются для Украины, которая заняла второе место среди стран-лидеров по продажу меда другим государствам. Опередить украинцев удалось только китайцам. Также в первой пятерке находятся представители Аргентины, Индии и Бразилии.

"Суммарно эти страны сгенерировали 54% мирового экспорта в 2020 году", — сообщила эксперта на своей Facebook-странице.

На увеличение спроса по поводу медовой продукции, считает Анна Бурка, значительно повлияла коронавирусная пандемия. По ее словам, мед относится к продуктам, которые полезны для человеческого организма, и цифры экспорта подтверждают, что люди во многом переориентировались на употребление пищи, которая способна поддержать иммунную систему.

Названы страны-лидеры по экспорту мёда: на каком месте Украина - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменился показатель украинского экспорта на территорию России за время войны на Донбассе. Больше цифр и деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, как в 2021 году изменилась динамика отечественного экспорта в целом.


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Источник: https://www.facebook.com/ann.burka.7
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