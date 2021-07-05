Как поменялся объем экспорта из Украины в Россию за последние восемь лет

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Вечканова Елена
Последние восемь
лет показали, что Украина в плане экономики и товарооборота прошла значительный
путь по направлению к Европе. По словам советника руководителя Офиса президента
Тимофея Милованова, общий объем экспортируемой продукции из Украины в ЕС вырос
на 24%, сообщает "Укринформ".
С 2013 года экспорт в Россию уменьшился на 78%. Фото: Де Визу
В противовес
этому сильно снизилась часть товаров, которые предприниматели перенаправляют в
Россию. Милованов заметил, что объем экспорта в страну-агрессор с 2013 года значительно
снизился — аж на 78%.
Чиновник отметил,
что сейчас власть не засчитывает в этот период любые показатели 2020 года — из-за
коронавирусной пандемии. Но в остальном Украина демонстрирует отличный прирост по
дальнейшему улучшению экономических отношений, особенно в товарообороте, со
странами Европы.
При этом, по
словам советника главы ОП, потери от уменьшения экспорта в Россию все еще
значительны. И даже доход от сотрудничества с Евросоюзом пока не покрывает
имеющуюся разницу. Однако Милованов уверен, что это — лишь дело времени.
По состоянию на 2021
год именно страны Европейского Союза (объединение в целом) является самым
крупным партнером Украины в плане товарооборота. От общего объема экспортируемой украинской продукции ЕС получает около 40%. Больше 30 процентов приходится на азиатские
страны. В Россию же, по словам Тимофея Милованова, сейчас из Украины поступает лишь около 6% товаров.
Чиновник отметил,
что благодаря имеющемуся договору с ЕС наше государство начало активно продавать
не только металлы или минералы. По его словам, мы значительно увеличили
количество экспортируемых с/х товаров и готовой пищевой продукции.
Также Милованов рассказал,
что за первое полугодие 2021 года украинские изготовители получили доступ к 11
новым экспертным рынкам.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как, согласно информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году изменилась динамика отечественного экспорта в целом.
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вы можете узнать о том, куда "Мотор Сич" может начать экспортировать отдельные детали к вертолетам. Подробности — в нашем материале.
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