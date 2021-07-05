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Главная Новости Бизнес экономика Как поменялся объем экспорта из Украины в Россию за последние восемь лет
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Как поменялся объем экспорта из Украины в Россию за последние восемь лет

С 2013 года объем экспортируемой в РФ продукции из Украины уменьшился почти на 80%

сегодня, 18:58
Автор:

Вечканова Елена

Последние восемь лет показали, что Украина в плане экономики и товарооборота прошла значительный путь по направлению к Европе. По словам советника руководителя Офиса президента Тимофея Милованова, общий объем экспортируемой продукции из Украины в ЕС вырос на 24%, сообщает "Укринформ".

Как поменялся объем экспорта из Украины в Россию за последние восемь лет

С 2013 года экспорт в Россию уменьшился на 78%. Фото: Де Визу

В противовес этому сильно снизилась часть товаров, которые предприниматели перенаправляют в Россию. Милованов заметил, что объем экспорта в страну-агрессор с 2013 года значительно снизился — аж на 78%.

Чиновник отметил, что сейчас власть не засчитывает в этот период любые показатели 2020 года — из-за коронавирусной пандемии. Но в остальном Украина демонстрирует отличный прирост по дальнейшему улучшению экономических отношений, особенно в товарообороте, со странами Европы.

При этом, по словам советника главы ОП, потери от уменьшения экспорта в Россию все еще значительны. И даже доход от сотрудничества с Евросоюзом пока не покрывает имеющуюся разницу. Однако Милованов уверен, что это — лишь дело времени.

По состоянию на 2021 год именно страны Европейского Союза (объединение в целом) является самым крупным партнером Украины в плане товарооборота. От общего объема экспортируемой украинской продукции ЕС получает около 40%. Больше 30 процентов приходится на азиатские страны. В Россию же, по словам Тимофея Милованова, сейчас из Украины поступает лишь около 6% товаров.

Чиновник отметил, что благодаря имеющемуся договору с ЕС наше государство начало активно продавать не только металлы или минералы. По его словам, мы значительно увеличили количество экспортируемых с/х товаров и готовой пищевой продукции.

Также Милованов рассказал, что за первое полугодие 2021 года украинские изготовители получили доступ к 11 новым экспертным рынкам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, согласно информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году изменилась динамика отечественного экспорта в целом.

Также на портале вы можете узнать о том, куда "Мотор Сич" может начать экспортировать отдельные детали к вертолетам. Подробности — в нашем материале.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3275338-ukraina-skorotila-eksport-tovariv-do-rosii-na-78.html
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