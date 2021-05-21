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"Мотор Сич" поставит на экспорт свои лопасти для вертолетов: что известно

Глава предприятия "Мотор Сич" сообщил, что уже подписаны несколько контрактов на экспорт новых лопастей для вертолетов

сегодня, 17:17
Автор:

Денис Подставной

Украинское предприятие "Мотор Сич" хочет наладить экспорт своих лопастей для несущих винтов вертолетов. Об этом сообщил глава компании Вячеслав Богуслаев во время торжественной передачи новых комплектов лопастей для армии Украины.

"Мотор Сич" поставит на экспорт свои лопасти для вертолетов: что известно

Испытание лопастей вертолёта - фото: из открытых источников

По словам главы предприятия, на данный момент уже подписаны контракты с тремя развитыми государствами, вертолеты которых используют такой же тип лопастей. Более того, "Мотор Сич" планирует делать лопасти и для других видов вертолетов. 

К сожалению, глава предприятия не уточнил, с какими странами уже подписаны контракты. Однако, учитывая то, что вертолеты, к которым подходит данный вид лопастей имеются в наличии у более чем 50 стран мира — потенциал для экспорта довольно большой. 

Глава "Мотор Сич" подытожил, что несмотря на контракты с иностранными государствами, приоритетным заказчиком будет оставаться Министерство обороны Украины. Министр обороны Украины отметил,  что для армии потребуется несколько десятков комплектов лопастей.  

Для справки: 18 мая были завершены все испытания металлических лопастей от отечественного производителя. В тот же день три новых комплекта были переданы в Вооруженные силы Украины, а еще 6 должно попасть в армию ко Дню Независимости. В планах у предприятия выпускать не менее 60 комплектов в год (в каждый входит по 5 лопастей). 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России суд оштрафовал украинскую "Мотор Сич" на миллионы: в чем дело. Также издание информировало о том, что "Мотор Сич" под арестом: чем Китай может ответить Украине



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Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/motor_sich_zbirajetsja_pochati_eksport_lopatej_dlja_gelikopteriv-3731.html
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