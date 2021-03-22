«Мотор Сич» под арестом: чем Китай может ответить Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Шевченковский районный суд Киева принял решение
о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО
"Мотор Сич". "Комментарии" спросили экспертов, как может ситуация
развиваться дальше и чем ответит Китай, вложивший деньги в предприятие.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Действия украинской власти, направленные на
недопущение передачи компании "Мотор-Сич" китайским инвесторам, на протяжении
нескольких лет носили хаотичный характер. Так считает Дмитрий Ефремов — член
Украинской ассоциации китаеведов, научный сотрудник Института изучения
современного Китая имени Бориса Курца.
"Были испробованы самые разнообразные
средства: прямая приостановка передачи пакета акций, частичное блокирование
финансовой деятельности компании, обращение в антимонопольные органы,
запутанные судебные разбирательства. В результате незавидный имидж Украины в
Поднебесной, отягощенный провалами предыдущих лет по зерновому контракту,
скоростному железнодорожному экспрессу в аэропорт Борисполь и другим проектам,
основательно подорван", — отмечает Дмитрий Ефремов.
Он обращает внимание, что за последние 15 лет
Китай инвестировал по всему миру около 2 трлн. долларов. В Украине же реально
завершено китайских инвестиционных проектов всего на пару сотен миллионов
долларов, хотя заявлено разнообразных инициатив суммарно на 10 млрд. долл.
"Естественно, ожидать прихода китайцев в нашу
страну, отчаянно нуждающуюся в инвестициях, в ближайшее время не стоит.
Международные рейтинги бизнес-климата, базирующиеся на опросах, скорее всего,
зафиксируют ухудшение прав защиты инвесторов в Украине, что будет считано
предпринимателями в третьих странах, — прогнозирует эксперт. — Огромные усилия,
предпринятые МИДом, Офисом Вице-премьера по евроинтеграции, МРЭТСХом (Министерством
развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – ред.) и прочими
ведомствами, чтобы возобновить после трехлетней давности работу двусторонней комиссии
"Украина-Китай" и наполнить сотрудничество практическими результатами, теперь
повисли в воздухе. Приглашая китайцев финансировать даже сверхпривлекательные
проекты в нашей стране, мы будем выглядеть абсолютно неубедительно".
Поправить ситуацию очень сложно, считает
Дмитрий Ефремов.
"Здесь можно обратиться к европейскому опыту –
для защиты стратегически важных предприятий создать механизмы скринига входящих
извне инвестиций, понятных, прозрачных и постоянных, — говорит он. — Для
урегулирования накопившихся инвестиционных противоречий с Китаем, а также
создания привлекательной среды для работы бизнеса – начать переговоры о
подписании инвестиционного соглашения универсального действия. Подобные
двусторонние соглашения с КНР есть у большинства стран Европы, а в канун Нового
2021 года между Китаем и ЕС было подписано "Всеобъемлющее соглашение об
инвестициях". По их примеру, оговорив в соглашении условия доступа к
стратегическим предприятиям, гарантии прав инвесторов и арбитраж спорных
ситуаций, Украина могла не только избежать подобных "Мотор-Сичи" казусов в
будущем, но и оградить себя от внешнего политического давления".
Глава
Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что
если предприятием "Мотор Сич" начнут управлять госчиновники, то он повторит
печальный опыт Антонова и Южмаша, которые практически остановились.
"Госчиновники не умеют управлять предприятиям,
при них там — сплошная коррупция и убытки. А если не будет сотрудничества с
Китаем, то "Мотор Сич" просто не выживет. Другие инвесторы туда не зайдут.
Разговоры о том, что будут заказы для "Боинга" — ни о чём. Происходящее —
огромная политическая ошибка руководства страны", — уверен Александр Охрименко.
По его мнению, Китай чрезмерно резкий действий
в отношении Украины предпринимать не станет. Хоть через суды может добиться
солидных компенсаций для своих инвесторов.
"С Украиной же КНР сотрудничать продолжит, —
говорит эксперт. — Ту же железную руду, кукурузу, подсолнечное масло, покупать у
нас будет. Но могли быть куда более мощные контракты, в том числе экспорт
машиностроения".
Ранее эксперты спрогнозировали, куда заведет
Украину решение
о национализации "Мотор Сичи".
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