«Мотор Сич» под арестом: чем Китай может ответить Украине

Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". "Комментарии" спросили экспертов, как может ситуация развиваться дальше и чем ответит Китай, вложивший деньги в предприятие.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Поправить ситуацию очень сложно"

Действия украинской власти, направленные на недопущение передачи компании "Мотор-Сич" китайским инвесторам, на протяжении нескольких лет носили хаотичный характер. Так считает Дмитрий Ефремов — член Украинской ассоциации китаеведов, научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца.

"Были испробованы самые разнообразные средства: прямая приостановка передачи пакета акций, частичное блокирование финансовой деятельности компании, обращение в антимонопольные органы, запутанные судебные разбирательства. В результате незавидный имидж Украины в Поднебесной, отягощенный провалами предыдущих лет по зерновому контракту, скоростному железнодорожному экспрессу в аэропорт Борисполь и другим проектам, основательно подорван", — отмечает Дмитрий Ефремов.

Он обращает внимание, что за последние 15 лет Китай инвестировал по всему миру около 2 трлн. долларов. В Украине же реально завершено китайских инвестиционных проектов всего на пару сотен миллионов долларов, хотя заявлено разнообразных инициатив суммарно на 10 млрд. долл.

"Естественно, ожидать прихода китайцев в нашу страну, отчаянно нуждающуюся в инвестициях, в ближайшее время не стоит. Международные рейтинги бизнес-климата, базирующиеся на опросах, скорее всего, зафиксируют ухудшение прав защиты инвесторов в Украине, что будет считано предпринимателями в третьих странах, — прогнозирует эксперт. — Огромные усилия, предпринятые МИДом, Офисом Вице-премьера по евроинтеграции, МРЭТСХом (Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – ред.) и прочими ведомствами, чтобы возобновить после трехлетней давности работу двусторонней комиссии "Украина-Китай" и наполнить сотрудничество практическими результатами, теперь повисли в воздухе. Приглашая китайцев финансировать даже сверхпривлекательные проекты в нашей стране, мы будем выглядеть абсолютно неубедительно".

Поправить ситуацию очень сложно, считает Дмитрий Ефремов.

"Здесь можно обратиться к европейскому опыту – для защиты стратегически важных предприятий создать механизмы скринига входящих извне инвестиций, понятных, прозрачных и постоянных, — говорит он. — Для урегулирования накопившихся инвестиционных противоречий с Китаем, а также создания привлекательной среды для работы бизнеса – начать переговоры о подписании инвестиционного соглашения универсального действия. Подобные двусторонние соглашения с КНР есть у большинства стран Европы, а в канун Нового 2021 года между Китаем и ЕС было подписано "Всеобъемлющее соглашение об инвестициях". По их примеру, оговорив в соглашении условия доступа к стратегическим предприятиям, гарантии прав инвесторов и арбитраж спорных ситуаций, Украина могла не только избежать подобных "Мотор-Сичи" казусов в будущем, но и оградить себя от внешнего политического давления".

"Если не будет сотрудничества с Китаем, то "Мотор Сич" просто не выживет"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что если предприятием "Мотор Сич" начнут управлять госчиновники, то он повторит печальный опыт Антонова и Южмаша, которые практически остановились.

"Госчиновники не умеют управлять предприятиям, при них там — сплошная коррупция и убытки. А если не будет сотрудничества с Китаем, то "Мотор Сич" просто не выживет. Другие инвесторы туда не зайдут. Разговоры о том, что будут заказы для "Боинга" — ни о чём. Происходящее — огромная политическая ошибка руководства страны", — уверен Александр Охрименко.

По его мнению, Китай чрезмерно резкий действий в отношении Украины предпринимать не станет. Хоть через суды может добиться солидных компенсаций для своих инвесторов.

"С Украиной же КНР сотрудничать продолжит, — говорит эксперт. — Ту же железную руду, кукурузу, подсолнечное масло, покупать у нас будет. Но могли быть куда более мощные контракты, в том числе экспорт машиностроения".

Ранее эксперты спрогнозировали, куда заведет Украину решение о национализации "Мотор Сичи".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!