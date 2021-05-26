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Экспорт товаров: как изменилась экономика Украины с начала года

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал о положительной динамике роста экономики в сфере экспорта и об открытии новых рынков

сегодня, 15:22
Автор:

Наталья Некрасова

Экспорт украинских товаров за январь-апрель 2021 года вырос на почти 20%. Это на 3 млрд долл. больше, чем аналогичные показатели 2020 года. О положительных тенденциях в украинской экономике во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".

Экспорт товаров: как изменилась экономика Украины с начала года

Денис Шмыгаль. Фото: 24tv.ua

Украина открыла восемь новых иностранных рынков. В частности, украинские товары сейчас экспортируют в страны Африки и Южной Америки. Поддержка украинских экспортеров будет усилена, подчеркнул глава украинского правительства.

"Положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. В первом квартале этого года мы фиксируем, что финансовые результаты таких компаний — одни из лучших за последние пять лет. Уже во втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановление экономики", — прогнозирует Шмыгаль.

Правительство Украины утвердило порядок использования денег для строительства инспекционных постов на границе. Программа, бюджет которой составляет 75 млн грн, должна улучшить доступ на мировые рынки малым и средним аграриям Украины. Деньги направят на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

По словам премьер-министра Украины, любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и ознакомиться с требованиями к продукции на любом иностранном рынке, куда планирует экспортировать свои товары.

Положительные экономические прогнозы правительства не разделяют большинство украинцев. 38% граждан Украины считают, что за год экономика страны значительно ухудшилась. В значительное улучшение экономического состояния Украины в ближайшие 12 месяцев верят лишь 2% украинцев.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году ожидается на уровне 4% . ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире, считают в МВФ.

В МВФ также обнародовали план преодоления последствий пандемии коронавируса в мире. На его реализацию потребуется как минимум 50 млрд долл.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9GUJ2o94Bbs
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