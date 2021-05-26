Экспорт товаров: как изменилась экономика Украины с начала года

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Наталья Некрасова
Экспорт украинских товаров за январь-апрель 2021 года вырос на почти 20%. Это на 3 млрд долл. больше, чем аналогичные показатели 2020 года. О положительных тенденциях в украинской экономике во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".
Денис Шмыгаль. Фото: 24tv.ua
Украина открыла восемь новых иностранных рынков. В частности, украинские товары сейчас экспортируют в страны Африки и Южной Америки. Поддержка украинских экспортеров будет усилена, подчеркнул глава украинского правительства.
Правительство Украины утвердило порядок использования денег для строительства инспекционных постов на границе. Программа, бюджет которой составляет 75 млн грн, должна улучшить доступ на мировые рынки малым и средним аграриям Украины. Деньги направят на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
По словам премьер-министра Украины, любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и ознакомиться с требованиями к продукции на любом иностранном рынке, куда планирует экспортировать свои товары.
Положительные экономические прогнозы правительства не разделяют большинство украинцев. 38% граждан Украины считают, что за год экономика страны значительно ухудшилась. В значительное улучшение экономического состояния Украины в ближайшие 12 месяцев верят лишь 2% украинцев.
По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году ожидается на уровне 4% . ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире, считают в МВФ.
В МВФ также обнародовали план преодоления последствий пандемии коронавируса в мире. На его реализацию потребуется как минимум 50 млрд долл.
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