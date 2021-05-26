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Главная Новости Бизнес экономика Как украинцы оценили экономическое положение страны и своих семей: опрос
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Как украинцы оценили экономическое положение страны и своих семей: опрос

Эксперты проанализировали мнения украинцев об экономическом положении государства за год и финансовом состоянии семей

сегодня, 10:48
Автор:

Наталья Некрасова

Большинство украинцев негативно оценивают экономическое положение Украины за год и финансовое положение своих семей. Неутешительные прогнозы сделали респонденты и по дальнейшему состоянию экономики страны и финансовому благополучию своих семей. Об этом говорится в материалах по результатам опроса социологической группой "Рейтинг".

Как украинцы оценили экономическое положение страны и своих семей: опрос

Украинская гривна. Фото: 24tv.ua

По данным опроса, экономическое положение Украины за последние 12 месяцев значительно ухудшилось. Такого мнения 38% респондентов. Еще 33% опрошенных считают, что экономическое положение несколько ухудшилось. 25% респондентов отметили, что экономическое положение их семьи за год значительно ухудшилось, еще 30% — несколько ухудшилось.

Экономическое положение Украины осталось на прежнем уровне — так считают 7% респондентов. О том, что финансовое состояние в семье за год не изменилось, сообщили 9% опрошенных.

Об улучшении экономического положения Украины за год заявили 19% опрошенных, в семье финансовое положение несколько улучшилось у 35% респондентов.

Украинцы также сделали прогнозы относительно экономического состояния страны в ближайшие 12 месяцев. То, что он намного ухудшится, считают 15% респондентов, несколько ухудшится — 24%. Значительное улучшение экономики Украины прогнозируют лишь 2% опрошенных, несколько улучшится — 17%, не изменится — 27%.

Значительное ухудшение финансового состояния семьи в ближайшие 12 месяцев прогнозируют 9% украинцев. Еще 18% считают, что оно несколько ухудшится. Прогнозы, что финансовое состояние семьи несколько улучшится в ближайшие 12 месяцев, сделали 21% респондентов. Значительного улучшения ожидают лишь 2%, не изменится — 31% опрошенных.

По регионам самые негативные прогнозы относительно ухудшения экономики Украины сделали жители востока — 48%, из них 17% считают, что экономическое положение значительно ухудшится, 31% — несколько ухудшится. Наиболее оптимистичные прогнозы по экономике Украины в ближайшие 12 месяцев сделали жители юга. О том, что экономика несколько улучшится, заявили 21% респондентов, значительное улучшение прогнозируют только 2%.

Об очень сильном влиянии на экономику Украины пандемии коронавируса отметили 59% опрошенных. Только 3% респондентов считают, что коронавирус не повлиял на экономику.

Напомним, с 2022 года в Украине предлагают вдвое повысить размер минимальной пенсии по возрасту. Соответствующий законопроект №5446 зарегистрирован в Верховной Раде.

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и стал первым вице-премьер-министром.


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Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/opros_iri_obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_v_ukraine.html
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